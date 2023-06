SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il signor Pericle Guidotti ha voluto condividere, tramite i social, la sua ultima esperienza – è proprio il caso di dirlo – di vita che recherà sempre con sé.

Un mese fa non aveva la minima idea di soffrire di una grave problematica cardiologica che, nel suo decorso naturale, non gli avrebbe permesso di vedere la fine dell’anno. Il destino, o forse il caso, lo hanno salvato nei tempi e nella scoperta.

L’intervento per la salvezza più importante, però, l’ha svolto il chirurgo Pierri Michele. Il signor Guidotti ha speso, nei suoi confronti, parole di ringraziamento e profonda gratitudine: “è doveroso evidenziare il chirurgo Prof. Pierri Michele non solo per i 4 bypass al cuore che mi ha fatto, salvandomi la vita. Lo ringrazio anche per la sua sempre attenta vicinanza e umanità pre e post operatoria, non sempre riscontrabile nei cosiddetti luminari“.

Ha, poi, aggiunto: “vedo tutto con una luce nuova e mi meraviglio che in questi 20 giorni io, che avevo il lavoro come scopo di vita, non abbia mai pensato al lavoro, ma solo a me stesso e rimodulerò il mio futuro“.

Un esempio di buona sanità e umanità da tenere bene in mente per non lasciar offuscare la vista dalle falle che, comunque, si riscontrano nel nostro sistema sanitario. L’assistenza italiana è, sotto tanti aspetti, più preparata e competente rispetto a quella di altri paesi anche occidentali.