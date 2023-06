SAN BENEDETTODEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto nell’ambito della 42^ edizione della rassegna letteraria “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Sabato 1^ luglio, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, il giornalista Stefano Feltri presenterà il libro “Inflazione. Cos’è, da dove viene e come difendersi” ( ed. Utet). Converserà con l’autore Giovanna Frastalli.

Stefano Feltri ha una laurea in Economia alla Bocconi e un master all’Università di Chicago. Ha lavorato per “Il Foglio”, “Il Riformista”, “il Fatto Quotidiano”, “ProMarket.org”. Nel 2020 ha fondato, da direttore, il quotidiano “Domani”. Tra i suoi ultimi libri: 7 scomode verità che nessuno vuole guardare in faccia sull’economia italiana (Utet, 2019) e Il partito degli influencer (Einaudi, 2022).

Dopo i mesi di lockdown e gli anni di pandemia globale, si temeva una recessione. Invece, per il momento, è arrivata l’inflazione. Un tasso di inflazione al 10 per cento era per molti italiani un ricordo lontano, che risaliva a prima della caduta del Muro di Berlino. La sensazione di raddoppio dei prezzi in seguito all’introduzione dell’euro era stata, appunto, solo una sensazione: chi ha meno di cinquant’anni non ha mai vissuto da adulto in un’economia surriscaldata come quella di oggi. E se gli effetti dell’inflazione sulla vita di tutti i giorni sono chiaramente percepibili da chiunque, la faccenda si complica parecchio quando si tenta di capire davvero la natura del fenomeno, le sue cause e le sue conseguenze. Gli economisti hanno diverse teorie, ma dalla crisi finanziaria del 2008 a oggi molte di queste teorie si sono rivelate assai meno aderenti alla realtà di quanto si pensava. Dai politici e dai media non arrivano parole di chiarezza, ma molti allarmi, eccessi di ottimismo, polemiche, o semplice disinformazione.

Stefano Feltri si addentra nella selva oscura dell’inflazione, per tornare con una mappa che sia comprensibile e consultabile dal risparmiatore che ha paura, dal consumatore che si dispera, dal lavoratore che vede assottigliarsi il potere d’acquisto del suo stipendio – insomma, una mappa per tutti noi. Da dove viene l’inflazione? Quando se ne andrà? Quanto ci costerà? Quali decisioni bisognerà prendere, come individui e come sistema paese, nei prossimi anni?

Un libro che non rinuncia a guardare in faccia la complessità dei problemi, ma sa spiegarli in modo da far cogliere chiaramente la posta in gioco nello scenario così confuso dell’economia di oggi.

