TERAMO – Giovane colto in flagranza dai Carabinieri mentre spaccia hashish in Piazzetta del Sole. Sequestrato inoltre un ingente quantitativo della stessa sostanza, sottratto a un gruppo criminale operante nella provincia teramana e in quelle limitrofe. Segue la nota dell’Arma:

«I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Teramo, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un giovane soggetto del luogo, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il soggetto, già noto alle Forze di Polizia, veniva sorpreso dai Militari mentre si trovava in «Piazzetta del Sole” ove con atteggiamento guardingo avvicinava altri giovani ivi presenti. I Carabinieri prontamente intervenivano e a seguito di perquisizione personale lo trovavano in possesso di grammi 50 circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e di un bilancino di precisione.

I militari procedevano ad effettuare una perquisizione presso la sua abitazione e nell’occasione venivano rinvenuti nella sua disponibilità due dosi della medesima sostanza stupefacente.

Il soggetto così come disposto dal P.M. di turno alla Procura della Repubblica di Teramo, che coordina le indagini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Teramo per l’udienza di convalida.

L’odierna attività segue di qualche giorno un ingente sequestro di hashish infatti sempre i Carabinieri del NOR della Compagnia di Teramo nel corso di una attività investigativa, ancora in corso, tendente al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti da parte di un gruppo criminale operante nella provincia teramana e in quelle limitrofe, effettuava una perquisizione a seguito della quale venivano recuperati e sequestrati 20 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. La sostanza era suddivisa in 200 panetti del peso di 100 grammi cadauno.

Lo stupefacente rinvenuto e sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe prodotto un guadagno di oltre 150.000 euro ed era sicuramente destinato ad essere immesso nel mercato locale».