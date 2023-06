MONTALTO DELLE MARCHE – Montalto delle Marche è stato selezionato poco più di un anno fa come borgo pilota della Regione Marche nell’ambito della Linea di azione A (Ministero della Cultura) del PNRR, con il progetto dal titolo “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future”.

Il piano prevede una rigenerazione che porterà nell’area una radicale trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica, da attuarsi entro il 2026. Ora che questo piano di evoluzione del borgo è sempre più reale, l’Amministrazione Comunale di Montalto ha deciso di presentare il dettaglio del progetto prima di tutto alla comunità locale, la prima vera protagonista del cambiamento in corso nel borgo in provincia di Ascoli Piceno.

Il 24 e 25 giugno a Montalto, nella centralissima Piazza Umberto I, la popolazione del luogo è stata coinvolta ed informata circa la genesi del progetto, l’avanzamento delle attività, il team dedicato, due giornate interamente dedicate ai cittadini. Ulteriormente sono stati presentati i prestigiosi partner che collaboreranno alla realizzazione del progetto stesso.

Il momento che più ha incuriosito la popolazione è stato quando il sindaco Daniel Matricardi ha svelato il logo scelto per rappresentare il piano di rigenerazione in corso, quello proposto dall’agenzia HAMMER di San Benedetto del Tronto. L’Amministrazione Comunale, infatti, aveva indetto un concorso di idee per coinvolgere creativi, agenzie o operatori del settore visivo che volessero mettersi in gioco e presentare la propria proposta di brand per il progetto “Metroborgo MontaltoLab”.

Sono arrivate 42 proposte in forma anonima da tutta Italia, valutate da una Commissione tecnica. Sabato pomeriggio era presente a Montalto anche il membro della Commissione Riccardo Silvi, del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Urbino. La Commissione ha, poi, scelto le cinque proposte progettuali ritenute più meritevoli e, dopo aver accolto anche il punto di vista della comunità del posto, ha decretato il progetto vincitore per il logo ufficiale del “Metroborgo”.

Il logo vincitore è stato svelato alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti delle associazioni e della cittadinanza. Il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi, la project manager del progetto, Alessandra Panzini, e il Responsabile Unico del Procedimento, Giovanna Polimanti, con la moderazione della responsabile per la comunicazione, Maria Ida Maroni, hanno illustrato nel dettaglio alla comunità locale il piano di rigenerazione previsto per Montalto.

Gli interventi hanno poi lasciato spazio a una cena di comunità organizzata dall’associazione giovanile montaltese MyClan. In serata si è svolto il concerto del percussionista Ludovico Venturini, organizzato dall’associazione Cultural-mente Insieme, alla presenza anche del prof. Stefano Papetti. Il pomeriggio di domenica 25 è stato invece dedicato ai 9 cantieri progettuali previsti e ai numerosi partner che accompagneranno la trasformazione in corso in ognuno dei cantieri.

Oltre a Marchingegno, partner tecnico di progetto, gli altri illustri partner sono: EBLA soc. coop, Re.Li.C Restauro Libri e Conservazione, Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Istituto Marchigiano di Enogastronomia (IME), Fondazione Carisap, Bottega Terzo Settore, Comete Impresa Sociale, CNA Marche, BIM Tronto e AMAT. Ogni partner ha raccontato brevemente ai presenti ciò che comporterà il proprio intervento su ognuno dei cantieri progettuali. E, per chi fosse interessato, AMAT ha anche lanciato una call per under 35, per entrare a far parte dell’hub culturale del progetto, tutte le informazioni QUI.

“Metroborgo MontaltoLab”, dopo questa prima presentazione dedicata alla comunità, verrà presto presentato anche a un pubblico più ampio, per darne massima diffusione. Il sindaco Matricardi ha dichiarato: “ci è sembrato, però, doveroso raccontare nel dettaglio il progetto prima di tutto a chi nel nostro territorio vive, lavora o che, in generale, è portatore di interesse, perché il cambiamento partirà proprio dalla nostra comunità, prima vera protagonista del Metroborgo che verrà”.