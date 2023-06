Pedaso (FM) – La famiglia Ciarrocchi di Pedaso, Piccola Pesca aderente al Consorzio CO.GE.PA (Consorzio di Indirizzo, Coordinamento e Gestione tra Imprese della Piccola Pesca Artigianale), Inaugura dopo la pandemia l’Ittiturismo “Controcorrente” al porticciolo di Pedaso, attività di somministrazione per promuovere il nostro prodotto ittico e far vivere un’esperienza gastronomica ai turisti

Il mondo della pesca avvia il suo percorso verso la multifunzionalità. La Regione Marche ha infatti dato il via libera alla proposta di legge e relativo regolamento che promuove la pescaturismo e l’ittiturismo, anche attraverso attività di ristorazione a base di pescato locale possibilmente a cura degli stessi pescatori all’interno delle loro comunità e ospitalità, come accade da anni per il settore agricolo.

Questa azione ha l’obiettivo di valorizzare la diversificazione della pesca tradizionale, creare nuova occupazione e soprattutto portare benefici al turismo con nuovi servizi ai visitatori.

Il pesca turismo e l’ittiturismo rappresentano in pieno l’esempio di turismo esperienziale, in cui il turista vive la destinazione in un modo unico e coinvolgente e ha la possibilità di scoprire aspetti del luogo poco noti, tra natura e tradizioni del nostro mare.

Questa esperienza si è diffusa soprattutto in Sicilia, in Campania, in Puglia, nella Laguna Veneta e sulla costa Ligure, solo per citare alcuni esempi e le Marche sta portando il proprio contributo, regalando esperienze indimenticabili ai turisti.

Realizzato a valere Avviso Intervento 1.B Integrazione Socio-Economica Territoriale – Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo D’Azione Costiera FLAG MARCHE SUD, Asse prioritario 4.1 FEAMP– Cod. pratica 01/SSL/16/MA-12/SSL/20/MA- D.D.P.F. Economia Ittica n 35 del 28/04/2021 R. Marche – POF EAMP 2014-2020