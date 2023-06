PORTO SAN GIORGIO – I Carabinieri concludono un’operazione contro le truffe a Porto San Giorgio. Denunciato 40enne milanese. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio (FM) i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto della Stazione Carabinieri di Cinisello Balsamo (MI) attivata per competenza territoriale, hanno concluso gli accertamenti a seguito di una denuncia-querela formalizzata il 21 dicembre 2022 da un residente. La persona deferita è stata segnalata in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. Si tratta di un individuo milanese, nato nel 1983, con precedenti penali. Attraverso l’analisi della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, gli investigatori sono riusciti a identificare l’autore della truffa.

L’individuo aveva pubblicato un annuncio online per affittare un appartamento a Milano e, dopo aver concordato telefonicamente con la vittima il canone di locazione, utilizzava artifici e inganni per convincere la vittima a versargli un acconto di 1.000 euro tramite bonifico bancario su un conto a lui riconducibile. Successivamente, l’autore della truffa spariva diventando irreperibile. Il danno patrimoniale subito dalla vittima non era coperto da assicurazione. La competente Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio, che continua a svolgere le attività investigative necessarie. I carabinieri confermano il loro costante impegno nella lotta alle truffe e alle frodi, mirando a garantire la tutela dei cittadini e il rispetto delle leggi. L’Arma dei Carabinieri, con la collaborazione di tutte le sue unità sul territorio nazionale, continua a vigilare per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità».