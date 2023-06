GROTTAMMARE – In zona foce Tesino verso Sud, la situazione è critica dalla fine di maggio, ormai. In seguito al maltempo della metà dello stesso mese, il territorio si è trovato a dover fare i conti con le conseguenze e gli strascichi. Il tratto di spiaggia in questione è stato subito pulito, la sporcizia è stata organizzata in cumuli che, però, non sono ancora stati rimossi.

Dalla metà di maggio il tempo non è certo stato di aiuto, ma questo non può giustificare il blocco completo di ogni tipo di lavoro. Anche dopo la prime settimane di giugno, quando le precipitazioni si sono diradate in frequenza, i lavori non sono stati terminati. Procedono lentamente.

I cumuli adesso sono stati divisi in due fila. Una scavatrice sta praticamente setacciando la sabbia che resta separata da rifiuti e legname corrotto. La domanda a questo punto sorge spontanea può una pala filtrare la spazzatura più pericolosa che è anche la più piccola? Si pensi agli aghi ed alle siringhe.

La nebulosità della situazione è stata incrementata da un articolo apparso su una pagina locale intorno alla metà di giugno. In esso si lamentavano le condizioni attuali della spiaggia per gli amici a quattro zampe e, curiosamente, si parlava dei cumuli che erano stati rimossi.

Il responsabile dell’area Servizio Progettazione e Direzione Lavori-Manutenzione, Bernardino Novelli è stato come sempre disponibile e cortese e di aiuto nel fare chiarezza. E, seppur non si stia occupando in prima persona dei lavori, ha spiegato: “Si tratta della classica operazione di pulizia spiagge. Si sta setacciando ciò che non deve assolutamente restare nella sabbia, rispetto alla sabbia stessa”. Il tutto orientato alla conservazione della spiaggia e alla sua sicurezza. Ai cittadini l’ardua sentenza.

La rabbia e la frustrazione dei cittadini sarebbero ampiamente giustificate. Ciò che gli occhi vedono ormai da un mese è più rilevante di qualsiasi progettazione a “monte”.