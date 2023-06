SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo un comunicato da parete di “Cambia San Benedetto”, gruppo che alle ultime amministrative ha sostenuto il candidato sindaco Serafino Angelini.

In occasione del Consiglio Comunale di martedì 27 giugno, “Cambia San Benedetto” ha inviato alle consigliere e ai consiglieri della città un invito formale a discutere della gestione della CIIP da parte del presidente Alati e del suo Consiglio di Amministrazione. Di fronte allo stato di agitazione indetto da lavoratrici e lavoratori, e a seguito di una lettera inviata dalle Organizzazioni Sindacali ai Sindaci per chiedere loro una vigilanza più attenta sulle politiche aziendali di chi amministra la CIIP, il presidente Alati ha risposto con una becera minaccia di azioni legali adducendo come motivazione presunti “danni d’immagine”.

Evidentemente il presidente Alati, e chi amministra insieme a lui, dimenticano i danni (reali, non d’immagine) che la cittadinanza è costretta a subire con un rincaro sempre più pesante delle bollette e con una qualità dell’acqua che peggiora di anno in anno. Interi quartieri della nostra città sono costretti a convivere con l’interruzione notturna del servizio idrico e con l’impossibilità di poter accedere all’acqua potabile, costringendo dunque centinaia di famiglie ad ulteriori spese per l’acqua minerale.

Il servizio crolla, ma le bollette salgono e i fatturati sono in utile. Per quanto ancora dovremo tollerare tutto questo? I consiglieri Giorgio e Simone De Vecchis, Paolo Canducci e le consigliere Aurora Bottiglieri e Luciana Barlocci hanno accolto in Consiglio Comunale la nostra richiesta di chiarimenti, ma il Sindaco Spazzafumo – come al solito – ha dichiarato che non è compito suo stigmatizzare le parole o le azioni di Alati.

Caro Sindaco, la CIIP è una partecipata di cui il Comune di San Benedetto del Tronto è socio: la cittadinanza ha e avrà sempre voce in capitolo su come l’azienda tratta le lavoratrici e i lavoratori e su come gestisce un bene così importante per l’essere umano. Nel silenzio assordante di chi governa questa città, saremo noi a dirlo ad alta voce: qui chiediamo le dimissioni di Giacinto Alati e del Consiglio di Amministrazione che sta avallando la sua gestione.

Per un’acqua pulita serve una CIIP trasparente!”