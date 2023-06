Martinsicuro, comunicato l’aumento delle fermate della Stazione Ferroviaria

MARTINSICURO – Martinsicuro avrà a breve un aumento delle fermate presso la Stazione ferroviaria.

Dopo diversi solleciti il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, comunica ufficialmente che in comune accordo con la Regione Abruzzo, RFI e con la TUA ci sarà l’ampliamento delle fermate esistenti.

L’attuale orario ferroviario in vigore è stato presentato, concordato e chiuso con RFI ad aprile del 2022. A seguito dell’inaugurazione della Stazione, si è proceduto con l’ampliamento delle fermate in un quadro organizzativo complicato per nuovi inserimenti rispetto a quelli già esistenti negli altri comuni.