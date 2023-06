MONTEPRANDONE – Sabato 1 luglio 2023 la Asd Roller Cento presenterà il saggio di pattinaggio artistico di fine anno. Gli atleti, che vanno dai 3 ai 20 anni, si esibiranno con performance singole e di gruppo.

Si concluderà con un gran finale: tutti gli atleti scenderanno in pista per esibirsi sulle note di brani tratti dal musical “Grease”.

L’evento ad ingresso libero, avrà inizio alle ore 21:30.

Ricordiamo che la Asd Roller Cento svolge corsi di pattinaggio artistico, tenuti dalle allenatrici Sara Straccia e Valentina Oddi, nella piastra polivalente di Centobuchi Monteprandone e negli impianti sportivi di Martinsicuro e Folignano. Per informazioni contattare il numero 3481701531 oppure inviare una email a info@rollercento.it