ALBA ADRIATICA – Sabato 1° luglio la grande pesca internazionale si incontrerà in Abruzzo per la quarta edizione della “Friendship Cup – XII Catch and Release – VII Memorial Filippo Montefiore”, gara di surfcasting a coppie che si disputerà sulle spiagge di Alba Adriatica, Tortoreto e Giulianova, con la partecipazione di 240 concorrenti provenienti da undici paesi tra Europa, America e Africa.

Una grande occasione di turismo sportivo organizzata dall’Apsd San Benedetto e dalla Tecnolenza Adriatica, che porterà indubbi benefici alle strutture turistiche della provincia di Teramo in questo periodo di inizio estate. Una sessantina le società che prenderanno parte alla gara, provenienti da quasi tutta Italia, con molti atleti che approfitteranno della situazione per un breve anticipo di vacanze.

«Siamo soddisfattissimi delle adesioni – hanno commentato all’unisono Zefferino Guidi, presidente dell’Apsd San Benedetto e Andrea Seconetti di Tecnolenza Adriatica – che fanno di questa gara internazionale, una delle più partecipate d’Italia. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione, le amministrazioni comunali di Alba Adriatica, Tortoreto e Giulianova, le Capitanerie di Porto del territorio e tutti gli sponsor».

Sabato mattina alle ore 10 la gara prenderà ufficialmente il via con la cerimonia inaugurale alla Bambinopoli di Alba Adriatica, mentre nel primo pomeriggio il raduno dei concorrenti avverrà da Chef Galliano, rinomato locale sul lungomare albense che ospiterà anche le premiazioni e la cena conclusiva, allietata dagli intermezzi musicali del flautista Giacomo Lelli.

La gara prenderà il via alle ore 20.30 per concludersi intorno alle ore 00.30 della domenica.