SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande risultato per la Nazionale italiana di freccette al Campionato Europeo a Squadre, tenutosi a Benidorm (Spagna) lo scorso 14 giugno. Tra i volti nuovi della compagine c’era un sambenedettese, Sabino Cianci, che ci ha raccontato i dettagli di una giornata storica.

La competizione è iniziata con una fase a gironi da 4 squadre: quello degli Azzurri di Coach Simone Rossolini era formato da Croazia, Ungheria e Austria.

Passano al turno successivo le prime due di ogni girone: l’Italia vince la prima contro l’Austria, perde la seconda contro la Croazia e conclude con una vittoria contro l’Ungheria. Passati da secondi nel girone ai quarti di finale incontriamo la Germania, battuta la Germania in semifinale il Belgio. Dopo aver vinto contro il Belgio facciamo la finale contro la Repubblica Ceca purtroppo persa ai doppi finali.

«Facendo parte di una Nazionale con giocatori forti e di categoria maggiore rispetto alla mia» – spiega Cianci – «Il coach ha deciso di farmi iniziare dalla panchina, facendomi entrare solo contro l’Ungheria per giocare due partite, vincendole entrambe. Era la prima esperienza in Nazionale: fare parte di quel gruppo e poter partecipare è stato un onore, ho avuto la fortuna di entrare e fare due ottimi risultati e durante le gare non è mancato il mio supporto ai giocatori.

Sono super contento e orgoglioso di essere arrivato sul secondo gradino più alto di un Europeo alla prima partecipazione: spero che questo sport prenda sempre più piede in Italia».

Come è cominciato il tuo percorso in questo sport?

«Ho iniziato nel 2019 per divertimento tra amici, il divertimento è iniziato a diventare passione e impegno nell’ottenere risultati. Nelle freccette, come nel calcio, ci sono le categorie: si parte dalla D alla C alla B per arrivare alla maggiore, la A. Partendo dalla D, dopo 5 mesi ho vinto insieme al mio compagno il campionato italiano di doppio, per poi passare alla categoria C. Lo stop del COVID non ha fermato il mio allenamento: nel 2021, infatti, con un altro compagno vinciamo di nuovo il campionato italiano di doppio, guadagnando la promozione in B. In categoria B, insieme ai miei compagni, abbiamo vinto il campionato regionale.

Quanto spesso e dove ti alleni di solito?

Gli allenamenti sono almeno 3 a settimana al bar B-Cubo di San Benedetto, oltre alle sessioni che svolgo singolarmente a casa.

Come sei arrivato a far parte della Nazionale?

Sono entrato in Nazionale grazie al percorso fatto nel 2022 tramite la mia partecipazione a tornei detti Gran Prix in giro per il centro Italia conquistando 3 primi posti, un secondo posto e un terzo posto. Con questi posizionamenti sono riuscito ad ottenere dei punteggi che mi hanno permesso di arrivare tra le prime tre posizioni della classifica nazionale. La selezione della Nazionale comprende il campione italiano di singolo e i primi due giocatori della classifica nazionale ottenuta dai tornei effettuati: io sono arrivato secondo.