SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il San Benedetto Calcio mette a segno un nuovo rinforzo in difesa: ecco il classe 2002 Leonardo Pezzola. Il difensore centrale arriva dalle esperienze con l’Empoli nelle giovanili, Arezzo, Piacenza e San Donato Tavarnelle in Serie C.

Segue il comunicato del club.

“Il direttore sportivo Stefano De Angelis ha raggiunto l’accordo con Leonardo Pezzola, difensore centrale classe 2002 cresciuto tra Arezzo ed il prolifico settore giovanile dell’Empoli. Pezzola ha indossato anche la fascia di capitano degli azzurri toscani, con cui ha vinto il campionato Primavera 1 e disputato la Uefa Youth League (in totale 60 presenze e 7 gol).

Il salto tra i grandi arriva nella stagione appena terminata, divisa tra Piacenza e San Donato Tavernelle in Serie C: ora ecco l’avventura a San Benedetto, con Pezzola che diventa il primo rinforzo per il reparto arretrato di mister Lauro. *Caratteristiche tecniche: altezza 188 cm, piede destro, ruolo alternativo terzino destro”.