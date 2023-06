GROTTAMMARE – Il Consiglio comunale si è riunito alle ore 17:30 presso Palazzo Ravenna per discutere i quattordici punti all’ordine del giorno.

1) Mozione del gruppo consiliare Movimento Solidarietà e Partecipazione candidato sindaco Alessandro Rocchi – riprendiamoci il comune proposta ordine del giorno.

La mozione contenente la proposta di una campagna per l’approvazione di due leggi d’iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti Comunità energetiche aprirà la trattazione dei punti all’ordine.

Il consigliere Rossi definisce la proposta anacronistica: “Perché socializzare Cassa Depositi e Prestiti se è una s.p.a controllata dal Ministero dell’Economia? I suoi utili possono essere utilizzati per fini pubblici”.

Il consigliere Vesperini: “Dal 2015 le cose sono cambiate ed è giusto che vengano fatti notare i cambiamenti. Non so se la mozione sia lo strumento adeguato, ma è giusto evidenziare le difficoltà che stanno attraversando i Comuni e per questo il mio voto è favorevole”.

La mozione viene approvata con 12 voti favorevoli. Tre i voti contrari.

2) Interrogazione gruppo consiliare Città Unica candidato sindaco Lorenzo Vesperini – messa in sicurezza controllo idrogeologico in via s. Marco.

Il consigliere Vesperini porta in Consiglio le preoccupazioni di alcuni residenti di via s. Marco in merito alla presenza di avvallamenti sul manto stradale.

Replica il sindaco Rocchi e dichiara che è stata allertata una ditta specializzata per effettuare una video ispezione del substrato al fine di verificare la natura degli avvallamenti.

Vesperini si dichiara soddisfatto della risposta del sindaco.

3)Interrogazione gruppo consiliare Città Unica candidato sindaco Lorenzo Vesperini – realizzazione loculi e piano regolatore cimitero.

Il consigliere Vesperini interroga l’amministrazione comunale sulla possibilità di dotarsi di un piano regolatore per meglio organizzare le opere nel civico cimitero.

Il sindaco Rocchi risponde che non esiste un piano regolatore. È probabile che in futuro l’area venga ampliata attraverso espropri.

Vesperini si dichiara soddisfatto e auspica che vengano stanziate risorse per dotare la città del piano.

4) Mozione gruppo consiliare Città Unica candidato sindaco Lorenzo Vesperini – realizzazione piano programmatico comunità energetiche rinnovabili di quartiere.

Mozione sulle comunità energetiche rinnovabili di quartiere presentata dal gruppo Grottammare Città Unica per la realizzazione di un Piano programmatico.

La mozione viene approvata all’unanimità con le modifiche proposte in Consiglio comunale.

I punti 5-6-7 all’ordine del giorno vengono rinviati al prossimo Consiglio comunale.

8) Assemblea dei comuni soci della Ciip spa del 29/06/2023 (1^ convocazione) – bilancio di esercizio al 31/12/2022 – indirizzi del consiglio comunale ai sensi dell’art. 4 del “regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli enti locali soci e la società ciip spa”. (area 1)

In attesa dell’indirizzo del Consiglio di Grottammare c’è anche il bilancio di esercizio 2022 del CIIP spa, la cui riunione assembleare è prevista il 29 giugno.

Il punto viene approvato con 4 astenuti e il resto dei voti favorevoli.

9) Stazione unica appaltante della regione marche (SUAM)- adesione e approvazione schema di convenzione. (area 2)

Proposta di adesione alla Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM) e l’approvazione del relativo schema di convenzione con l’organismo che cura l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture per conto degli enti aderenti, in ambito regionale.

Attualmente le convenzioni in essere sono con la SUAM di Ascoli e Fermo, senza alcuni costi aggiuntivi si propone di aderire anche alla stazione della Regione Marche.

Il Consiglio approva all’unanimità.

10) variazione al bilancio di previsione 2023-2025: ratifica deliberazione di giunta comunale n. 120 del 06/06/2023. (area 4)

Il punto riguarda la ratificazione dell’incremento del finanziamento è pari al 10% del fondo PNRR già assegnato all’ente e riguarda le seguenti opere:

messa a norma e miglioramento funzionale scuola via Marche, le risorse aumentano di 62.572,70 (già concessi euro 625.727);

messa in sicurezza rischio sismico scuola via Alighieri, le risorse aumentano di 80mila euro (già concessi 800mila euro);

miglioramento dell’efficienza energetica – Teatro Kursaal, le risorse aumentano di 24mila euro (già concessi 240mila euro).

Il consigliere Vagnoni interviene sottolineando i lavori ancora in corso nelle scuole Speranza.

Il consigliere Rossi annuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d’Italia poiché in disaccordo con il Bilancio nella sua totalità.

Anche Vesperini dichiara il voto contrario: “La documentazione non è arrivata nel tempo debito”.

Il punto viene approvato con 10 voti favorevoli e 5 contrati.

11) variazione del bilancio di previsione 2023-2025 (art. 175 del decreto legislativo 267/2000). (area 4)

Oltre 660mila euro è il valore della variazione di bilancio che comprende l’applicazione dell’avanzo vincolato, determinato con il Rendiconto 2022, per circa 470mila euro. La destinazione proposta è di finanziare le seguenti spese:

31mila euro per gli interventi di segnaletica;

54mila euro per il miglioramento della viabilità e la sicurezza stradale;

circa 140mila euro per le spese relative al ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani;

85mila euro per interventi sul patrimonio pubblico e 30mila euro per interventi sul verde e sui parchi pubblici;

circa 60mila euro per spese del settore sociale.

Sono stati iscritti in bilancio anche maggiori contributi pubblici da impiegare nel settore sociale per oltre 110mila euro

Vagnoni sottolinea la necessità di asfaltare la cuprense nel tratto di competenza comunale. Si apre un dibattito sulle priorità di asfaltature.

Il consigliere Vesperini decide di devolvere il proprio gettone di presenza alle asfaltature.

Il punto passa con 10 voti favorevoli e 5 contrari.

12) Regolamento edilizio comunale. Modifica all’art. 97 conseguente alla scadenza del “Superbonus 110”. Occupazione suolo pubblico per cantieri edili. (area 6)

Il punto all’ordine del giorno è una modifica per consentire la permanenza dei ponteggi installati per i lavori Superbonus 110% anche nel periodo estivo, con fasce orarie definite.

Il punto viene approvato all’unanimità.

13) regolamento e piano comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione per la transizione al 5g – Città di Grottammare. Approvazione. (area 6)

Dopo circa 15 anni dalla sua approvazione (avvenuta tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007), il Piano “Antenne” andrà a recepire gli aggiornamenti normativi che affidano alla tecnologia 5G un ruolo strategico per la crescita e la competitività territoriali, liberalizzando di fatto le installazioni. La nuova versione in approvazione, elaborata secondo la legge insieme ai gestori telefonici, permetterà al Comune di limitare il numero di punti di installazione, evitando la proliferazione di antenne sul litorale.

Vagnoni propone il rinvio del punto ma viene respinta la proposta.

Il punto viene approvato con due astenuti e 10 favorevoli.

14) Modifica della disciplina in materia di riscatto del diritto di superficie e affrancazione dai vincoli convenzionali (ex art.31, commi 45 – 50 della legge 448/1998), a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22 bis del d.l. 77/2021, convertito in legge, e dell’art. 10-quinquies del d.l. 21/2022, convertito in legge. (area 6)

L’ultimo punto in discussione riguarda il riscatto del diritto di superficie e l’affrancazione dai vincoli convenzionali Peep (edilizia economica popolare). L’attuazione pratica delle recenti normative porta gli enti a stabilire i valori minimi e massimi per il riscatto della piena proprietà. La proposta è di applicare il costo massimo di 5mila euro per immobili di superficie inferiore a 125 mq e 10mila euro per quelli superiori.

Approvato all’unanimità.