SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità in Riviera per quanto riguarda il basket: la Sambenedettese Basket e il Grottammare Basketball si fondono in un’unica squadra e hanno già inoltrato la richiesta per poter partecipare al Campionato di Divisione Regionale 1 Abruzzo. Con questa decisione la società rivierasca ha ufficialmente ceduto il proprio diritto sportivo di Serie C al Falconara Basket.

Di seguito il comunicato della società.

“Sambenedettese Basket e Grottammare Basketball comunicano di aver presentato domanda ufficiale ed irrevocabile di trasferimento della propria attività senior, giovanile e minibasket presso il Comitato Regionale Fip Abruzzo.

Il consiglio direttivo Fip Marche ha già deliberato il proprio parere favorevole al trasferimento nella giornata del 22 giugno. Tale richiesta decisa all’unanimità dai Consigli Direttivi di entrambe le società si è resa necessaria per i noti fatti sui quali non proferiremo mai più parola.

La Sambenedettese Basket ha richiesto la partecipazione al Campionato di Divisione Regionale 1 Abruzzo in un progetto unico con Grottammare Basketball che vedrà una sola squadra a rappresentare il territorio. Maggiori dettagli saranno comunicati in seguito.

Sambenedettese Basket e Grottammare Basketball ringraziano sentitamente il Presidente Fip Abruzzo sig. Francesco Di Girolamo per averci accolto nel Suo Comitato riaccendendo in noi la passione per la sport, passione che si era affievolita nelle ultime stagioni “marchigiane”.

L’ufficialità del trasferimento di tutte le attività al Comitato Regionale Fip Abruzzo arriverà con il Prossimo Consiglio Federale Nazionale.

Contestualmente la Sambenedettese Basket comunica di aver ceduto il proprio diritto sportivo marchigiano di Serie C alla società Falconara Basket. La Sambenedettese Basket ringrazia l’Agente sig. Francesco Foroni per aver portato a termine l’operazione con serietà e professionalità”.