CUPRA MARITTIMA – Al via, presso il Parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra Marittima, la seconda edizione di Teatro Al Parco Festival che, con la rassegna Kronos, punta nuovamente alla valorizzazione delle radici del luogo che la ospita. Cinque spettacoli con la direzione artistica dell’associazione culturale Nuova Linfa, presieduta da Simone Amabili, il cui obiettivo è quello di promuovere il teatro come strumento cardine per la creazione di legami sociali attraverso la realizzazione di spettacoli originali, adattamenti e attività laboratoriali.

Si parte sabato 1 luglio, alle ore 21,30, con “Smania-La punizione di Dioniso“, a cura dell’associazione culturale Nuova Linfa, con la regia di Simone Amabili, liberamente ispirato a Baccanti di Euripide. Lo spettacolo vuole fortemente ritornare alla dimensione rituale propria delle tragedie greche e si configura come un’operazione antropologica che cerca di dimostrare che non c’è Passato per le storie raccontate dai classici, ma soltanto un eterno Presente destinato a mutare in base al momento storico in cui l’opera viene rappresentata. La Smania non è altro che la traslitterazione di quella manìa greca che invade le Baccanti, uno stato di agitazione e di delirio necessario per dar voce alle limitazioni allora imposte alle donne greche. Uno spettacolo che si fonderà completamente con il luogo in cui si svolge permettendo di annullare tutte le distanze tra attore e spettatore e che vedrà scontrarsi e poi fondersi il Maschile e il Femminile, l’Oriente e l’Occidente in una storia di incontro e conoscenza pervasa da mistero e esoterismo.

Si proseguirà venerdì 7 luglio, sempre alle 21,30, con un adattamento di Raymund Fitzsimons: “Edmund Kean – Genio e sregolatezza” di e con Matteo Canesin, accompagnato dal Maestro Lucio Matricardi. Canesin impersonerà Edmund Kean, prototipo dell’artista genio e sregolatezza, intento a raccontare la sua vita al pubblico, mescolandola con brani tratti da Amleto, Re Lear, Macbeth, Il Mercante di Venezia e, soprattutto, Otello, riadattando il monologo, con la collaborazione del Maestro Matricardi, ad atto unico per questa versione contemporanea.

La stand-up comedy sarà, invece, protagonista venerdì 14 luglio, alle 21,30, con i “Dialoghi semiseri sull’amore” di e con Valeria Angelozzi. Un monologo in cui ci si interroga su cosa sia questo sentimento, ma che non rinuncia alla riflessione; un vero e proprio one-woman show che interpreta in maniera esilarante, coinvolgente e dissacrante l’opera filosofica di Platone e la più amata mitologia, attingendo a piene mani nel sapere antico per riversarlo nel presente.

Venerdì 21 luglio, sempre alla stessa ora, sarà, invece, la volta di Daniele Fabbri in “Verità Scomode”, il nuovo spettacolo comico in cui l’attore e regista racconterà molte cose che non sapeva prima di compiere 40 anni, come, per esempio, che pensare troppo rende infelici, che il cioccolato fa ingrassare anche se fa anche bene ai denti, che ascoltare musica ad alto volume può rendere una persona più felice e rilassata, che i gatti allontanano la depressione e aiutano a conciliare il sonno e molto altro.

La chiusura del festival, il 28 luglio, sempre alle ore 21,30, sarà dedicata alla serata finale del concorso under 30 di spettacolo dal vivo “Tempi Senza Tempo“, la cui scadenza è fissata per il 16 luglio. Le cinque proposte finaliste, che potranno riguardare teatro, danza e musica, selezionate da alcuni docenti del Corso DAMS del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, si esibiranno durante questa serata, in cui una giuria composta da Chiara Santarelli, Matteo Canesin e Davide Martelli determinerà la proposta vincitrice che potrà portare uno spettacolo integrale alla prossima edizione.

Prenotazione obbligatoria al numero 353 4106942 o presso l’ufficio IAT