SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato presentato oggi, martedì 27 giugno, in una conferenza stampa presso la sala consiliare del comune di San Benedetto del Tronto, l’ampio e variegato programma del San Beach Comix, la più grande kermesse marchigiana dedicata al fumetto. Presenti i rappresentanti dell’associazione organizzatrice “Fumetti indelebili” e l’assessore alla cultura del comune di San Benedetto, Lina Lazzari.

“Ho voluto che questa manifestazione diventasse un appuntamento importante per la città. Mi auguro che negli anni possa crescere ancora di più sia a livello di promozione e di supporto economico che di attività proposte perché è sicuramente un evento di richiamo per il territorio – ha dichiarato la Lazzari.

” La nostra manifestazione è supportata dall’ordine degli albergatori perché crea un grande indotto a San Benedetto: abbiamo sia il potenziale che la possibilità, anche grazie all’aiuto dell’amministrazione comunale e dell’assessore, di diventare una nuova Rimini, oltre ad avere come sponsor grandi aziende nazionali; è vero che stiamo crescendo, ma abbiamo ancora bisogno di sostegno da parte dei commercianti locali perché “Fumetti indelebili” è un’associazione no profit e non facciamo pagare nessun biglietto per la fiera – ha esordito il presidente dell’associazione, Valentino Coratella, che ha poi proseguito illustrando gli eventi e le location della manifestazione: “Partirà da viale Secondo Moretti, proseguirà all’interno della libreria Mondadori per arrivare fino alla rotonda Giorgini e finire in viale Buozzi. Ci saranno varie aree, tra cui anche una dedicata ai ragazzi fumettisti, cui daremo dei tavoli e del materiale per promuovere i loro lavori offrendogli la possibilità di incontrare gli editori. Ci saranno, inoltre, l’area street food con cibo asiatico e delle postazioni per la realtà aumentata con giochi immersivi e simulazioni con cuffie e caschi”.

“Abbiamo realizzato un’area di 7 o 8 stand dedicata interamente al Cosplay, con un workshop sul palco dove l’ospite, Jenny Desu, spiegherà nel dettaglio come realizza i suoi cosplay: materiali, tecniche di stampa, aneddoti – ha continuato il vice presidente di “Fumetti indelebili”, Stefano Nebbia. “Ricordiamo anche – ha aggiunto – la gara Cosplay, con in palio i quattro consueti premi, che sono miglior Cosplay maschile, miglior Cosplay femminile, miglior gruppo, migliore interpretazione, cui quest’anno abbiamo aggiunto un quinto premio, che sarà conferito direttamente dall’ospite d’onore, Janett in Cosplay, una ragazza di origine russa che realizza parrucche, molto valida nel suo campo e molto conosciuta sui social. Ospite anche Gianluca Falcetta, il primo ad aver introdotto in Italia il Cosplay come forma d’arte, che domenica terrà una conferenza sul Cosplay; ci sarà poi anche un piccolo seminario all’interno del Cosplay, tenuto della transgender Arne Bartowsky. Non mancheranno concerti e spettacoli: sabato il concerto “Anime live” di Stefano Bersola, mentre domenica lo spettacolo con coreografie coreane della scuola Dask Asd, dedicato al K Pop, per finire con il concerto della cantante giapponese Oto Mayumi, un’icona della musica giapponese che piace ai giovani”.

Presentati, infine, dalla tesoriera dell’associazione, Raffaela Grannò, gli eventi del festival che si svolgeranno nella libreria Mondadori: “Da segnalare sono la conferenza sul mercato francese e italiano del fumetto e su come possiamo meglio proporci all’estero, soprattutto in Francia, che paga molto bene i fumettisti; la presentazione del fumetto “Rossetto” di Tonio Vinci e soprattutto la presentazione del saggio di Arianna Parissi su Tolkien, quindi ci sarà spazio anche per la letteratura fantasy”.

Per il programma dettagliato del San Beach Comix si può consultare il sito: www.sanbeachcomix.com