SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto il giorno 27 giugno il Consiglio Comunale con i seguenti ordini del Giorno.

Interrogazione a iniziativa della consigliera luciana barlocci sull’operato dell’assessore andrea sanguigni Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali del gruppo “europa verde-rinasci san benedetto” annalisa marchegiani e paolo canducci ad oggetto: ”area via dell’olmo-via bixio” Interpellanza a iniziativa dei consiglieri comunali del gruppo “europa verde-rinasci san benedetto” annalisa marchegiani e paolo canducci inerente il pubblico demanio, atti d’obbligo e convenzioni Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali del gruppo “europa verde-rinasci san benedetto” paolo canducci e annalisa marchegiani ad oggetto: “contributi San Benedetto International Film Festival e Piceno cinema festival” Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali del gruppo “europa verde-rinasci san benedetto” paolo canducci e annalisa marchegiani ad oggetto: “turismo pet-friendly” Comunicazione prelevamento dal fondo rischi e contenzioso Indirizzi amministrativi per l’estinzione anticipata dello swap e del relativo accordo transattivo Assemblea dei comuni soci della ciip spa del 29/06/2023 (1 convocazione) – bilancio di esercizio al 31.12.2022 – indirizzi del consiglio comunale ai sensi dell’art. 4 del regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli enti locali soci e la società ciip spa, approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 56 del 01.03.2006 Modifica al regolamento per le attività di graffitismo e street-art, approvato con delibera consiliare n. 76 del 28 ottobre 2014. Modifica ed integrazione al regolamento criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (approvato con deliberazione consiliare n. 140 del 28/11/2008 e modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 12/4/2019) Mozione a iniziativa dei consiglieri del gruppo “europa verde-rinasci san benedetto“ paolo canducci e annalisa marchegiani in merito ai recenti sviluppi e ai nuovi impegni concernenti la strage del moby prince Mozione a iniziativa dei consiglieri del gruppo “europa verde-rinasci san benedetto“ paolo canducci e annalisa marchegiani relativa allo stanziamento somme da destinarsi per la riqualificazione di via del cacciatore e zone limitrofe

Alle ore 18.00 il numero legale è presente iniziano i Lavori.

al Punto n° 4 Viene chiesto dal Consigliere Canducci chiede perchè a cosa sia dovuta la differenza di contributi tra il Piceno cinem Festival (8.000 Euro) ed il San Benedetto international film Festival (2.500 Euro) .L’assessore legge i programmi dei due festival, del tutto analoghi, solo che quello del “Piceno Festival” è scritto con più parole. L’assessore specifica che per l’iniziativa cinematografiche c’è nche il “Premio Libero Bizzarri” (ma non specifica l’ammontare del contributo). Due parole per la Kermesse che porta il nome di San Benedetto da 7 anni, grande sproloquio sull’iniziativa che fa capo al “Piceno”, giustificando la differenza di contributo in primis perchè il “Piceno Festival” utilizzerebbe strutture al Coperto non gratuite tra cui il Teatro Concordia, (che è una struttura comunale ndr), in secondo luogo perchè c’è la partecipazione di altri enti, come il DAMS di Teramo, che evidentemente hanno un costo.

ore 19.30 Per i punti 6 e 7 (Comunicazione prelevamento dal fondo rischi e contenzioso, indirizzi amministrativi per l’estinzione anticipata dello swap e del relativo accordo transattivo) viene rihiesta la secretazione ed i giornalisti zsono invitati aduscire e viene interrotta la diretta.

Ore 20.17 riprende l’assemblea pubblica, l’ assessore Pellei espone il Bilancio CIIP.

Il Consigliere Canducci : “L’utile di quest’anno è drogato dai quattro milioni di coguaglio dell’aggiornamento delle tariffe, senza i quali il bilancio sarebbe negativo, il che rende l’attuale direttivo CIIP totalmente inadeguato.Metà dei cittadini di San Benedetto beve cqua dagli impianti di emergenza. L’investimento più rilevante è la potabilizzazione del Lago di Gerosa. 220 Milioni di Euro di investimenti in impianti di emergenza e potabilizzatori. Non è possibile che a fronte dell’amento delle tariffe che viene chiesto ai cittadini l’offerta qualitativa dell’acqua sia nettamente diminuita.”

Luciana Barlocci:” Una governance seria interverebbe sui costi, tra le spese c’è un Leasing per l’auto del presidente, si spendono 600.000 Euro per istituti di Analisi, quando i chimici,la Ciip cel’ha dentro casa. A quanto sembra la partecipata si dimentica molto facilmente di San Benedetto. Il Presiente Alati ha dichiarato che non ha potuto fare gli interventi in Via Dari per la Tirreno Adriatica! Perchè a San Benedetto mancano i servizi primari, mentre ad Ascoli ed a Fermo stanno lavorando ai Sottoservizi. Questa Governance deve andare a casa.”

Fabrizio Capriotti: “Da Padre di famiglia e da imprenditore, dico che è inaccettabile aumentare le tariffe. E’ vero che c’è stato un aumento dei costi energetici, ma la Ciip avrebbe dovuto intervenire su questi costi. Altre società optano per il fotovoltaico, impianti a caduta, e così via. Votiamo a favore, ma bisogna fare attenzione a queste cose.”

Conclude il Sindaco Spazzafumo:” Io di responsabilità me ne prendo, e me ne prendo anche tante. Io rimango qui a combattere. La città di San Benedetto del Tronto non è il fanalino di coda. Il Presidente Alati è un presidente che si prende le sue responsabilità.”

Dopo le dichiarazioni di Voto, si ppassa alle votazioni: 13 favorevoli 12 contrari il Consiglio Approva.

Anche i punti 9,10, 11 sono approvati.