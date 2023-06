SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata di sabato 24 giugno il Palariviera ha aperto le sue porte e i corridoi. Numerose persone gli hanno tenuto compagnia nella sua prolungata solitudine. La sala auditorium, la più grande del complesso, era gremita.

Lo spettacolo è stato ideato e sviluppato con la partecipazione delle insegnanti e degli allievi tutti. Si sono confrontati ed hanno condiviso il loro vissuto e le paure lì incastonate: un viaggio dall’accettazione alla liberazione. A questo proposito, è doverso fornire un’informazione in più. Alla base di tutto c’è il libro di Daniel Keyes “Una stanza piena di gente“. Una prospettiva che è diventata realtà, in tutti i sensi, guardando anche all’affollamento della platea.

Le direttrici artistiche, Maria Elisa e Michela, dopo una breve presentazione, non hanno indugiato oltre. Il fiato risparmiato alle parole è stato riservato alla danza. Hanno guidato ed accompagnato ragazzi e ragazze e anche i più piccoli, nei diversi stili, l’hip hop, la break dance, la danza classica e la contemporanea L’allestimento del palcoscenico ha visto l’esclusivo uso di un videoproiettore alle spalle dei ballerini. Lì sono state proiettate immagini connesse con le paure prese in esame come, ad esempio, l’aracnofobia o la paura dei fantasmi.

Uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico, insegnando che la vera forza sta proprio nell’unione e nelle paure che ci portano non a distruggere, ma a costruire.