SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una magica Happy Car Samb vince il Torneo FIGC Under 15 e Under 17 Femminile, disputato nell’ultimo weekend con due triangolari in una gremita San Beach Arena.

Splendido bis per le giovani campionesse rossoblù guidate da mister Oliviero Di Lorenzo e dalla vice allenatrice Monica Barbizzi, con le ragazze U15 che hanno aperto le danze sollevando il trofeo grazie ai netti successi per 9-2 contro Ancona e Jesina.

Poi a completare il quadro ci ha pensato la Samb U17, che ha conquistato un’altra medaglia d’oro battendo sempre Ancona e Jesina, ma con i punteggi di 12-2 e 8-2.

Grande soddisfazione per tutta la società e lo stesso Di Lorenzo, che intanto è stato omaggiato per i trionfi nel Beach Soccer al Gran Galà del calcio abruzzese di Sulmona, in una magnifica serata fra tanti ospiti illustri con in primis il presidente FIGC Gabriele Gravina ed il numero uno Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete.