Sambenedettese Beach Soccer, l’Under 20 non stacca il pass per le Finali Scudetto: decisiva la sconfitta per 5-1 contro Viareggio

I giovani rossoblu dopo aver concluso il primo tempo sullo 0-0. nella ripresa trovano il vantaggio con De Baptistis ma i Campioni d'Italia riescono a ribaltare la gara