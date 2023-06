TORTORETO – Nella tarda mattinata di oggi, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta in un’azienda lungo la strada provinciale SP8 – Bonifica del Salinello, nel comune di Tortoreto, a seguito di un incidente sul lavoro. Un autista 61enne è rimasto incastrato tra il camion che aveva lasciato poco prima in sosta e un autoarticolato parcheggiato nel piazzale. L’autista è anche rimasto ferito da un tondino di ferro della portiera divelta che gli è penetrato in un fianco. Le operazioni di intervento per liberare l’infortunato sono state particolarmente complesse ed impegnative, in quanto i vigili del fuoco hanno dovuto prima tagliare il tondino di ferro con una mototroncatrice e successivamente hanno utilizzato un divaricatore idraulico per rimuovere la portiera del camion. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 che successivamente ha provveduto a trasportarlo in eliambulanza presso l’ospedale Mazzini di Teramo. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Tortoreto ed Alba Adriatica e il personale del Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro della ASL di Teramo per gli accertamenti di competenza.