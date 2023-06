SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Va in archivio con un grande successo il Trofeo degli Chalet 2023 di Beach Soccer. Hanno partecipato più di 200 ragazzi, distribuiti nelle venti squadre che hanno aderito alla manifestazione. Ha rivisto la sua luce dopo l’ultima edizione del 2015, dal 2006 a quella appena conclusa si sono svolte otto edizioni.

Gli chalet che hanno conquistato il gradino più alto del podio, acquisendo il diritto di partecipare alle finali nazionali del Summer Tour Aics, in programma ad Ostia nel mese di agosto, sono: Chalet degli Angeli (Under 11), Chalet Brasil (Under 13), Chalet Claudia (Under 15) e Oasi Beach Roma (Under 17).

Sono state disputate ben 45 partite nella nuova beach arena allestita al Campo Rodi, sempre gremita di pubblico appassionato che ha seguito passo dopo passo l’intera manifestazione. Perfetta l’organizzazione da parte di Sport in Tour Aics, coadiuvata dalla società sambenedettese Stella del Mare.

La maggior parte delle gare sono andate in diretta streaming con relativa telecronaca, garantendo quindi un’ampia visibilità e divulgazione all’evento. La soddisfazione di Giampaolo Morsa dell’Aics: «dalla presentazione dell’evento fino alle premiazioni è filato tutto secondo le previsioni. San Benedetto è una piazza storica del beach soccer e io, con tutto il mio staff al seguito, ci siamo trovati benissimo. Spero il prossimo anno di poter programmare eventi Aics sempre più importanti, dato che la bellezza della città merita manifestazioni di rilevanza nazionale, se non anche internazionale».

Soddisfattissimo il promoter di tappa Roberto Ciferni: «è stato un bellissimo week end nel quale ha vinto lo sport. I ragazzi si sono divertiti, ma sempre nel rispetto dello slogan che abbiamo voluto coniare per loro: “vincere NON è l’unica cosa che conta”. Ho visto molti familiari festanti con i loro ragazzi anche nella sconfitta e questo è un motivo di soddisfazione. È nostro dovere di “educatori” cercare di migliorare la cultura sportiva, troppo spesso latitante nel calcio».

L’ex rossoblù Ottavio Palladini è il responsabile tecnico dell’area beach soccer di Stella del Mare: «Ho visto tanti nuovi ragazzi avvicinarsi a questa disciplina sportiva, molti dei quali già interessati alla nostra Academy. Speriamo di poter partire quanto prima, dato che a oggi mancano ancora le necessarie autorizzazioni per poterci allenare nella nuova beach arena».

Durante il torneo c’è stato anche un importante momento d’inclusione sociale con il coinvolgimento dei ragazzi paralimpici della Stella del Mare in una sfida ai calci di rigore contro i ragazzi dei vari chalet con lo slogan: “Prova a battermi!”. Stefano, Luca, Elia e Lollo sono stati superlativi nel battere i loro rigori sotto gli applausi scroscianti del pubblico presente. Il Sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore allo Sport Cinzia Campanelli, intervenuti per le premiazioni finali, si sono rallegrati con gli organizzatori per la bella riuscita della manifestazione.

Di seguito i risultati delle sfide. Miramare – Angeli (3-8); Rivabella – Golden Beach (5-1); Miramare – Rivabella (5-3); Angeli – Golden beach (9-1); Rivabella – Angeli (3-5); Miramare – Golden beach (3-5); Golden beach – Miramare (1-3); Angeli – Rivabella (6-2) nella finalissima under 11.

Brasil – Club23 (5-4); Bagni Gino – Siesta (6-3); Pagoda – Piccolo Lido (4-0); Bagni Gino – Bagni Andrea (2-5); Brasil – Pagoda (1-5); Pagoda – Bagni Gino (5-1); Bagni Andrea – Brasil (2-4); La Siesta – Piccolo Lido (1-4); Bagni Andrea – Club23 (0-1); Bagni Andrea – Piccolo lido (2-1); Club23 – Piccolo Lido (2-1); Club23 – La Siesta (6-0); Bagni Gino – Siesta (2-4); Piccolo Lido – Bagni Gino (1-0); Piccolo Lido – Siesta (3-0); Club23 – Bagni Andrea (5-2); Pagoda – Brasil (3-4) nella finalissima under 13.

Claudia – Stella Marina (8-3); Bagni NIK – Tellina (3-5); Federico – Bagni NIK (1-6); Stella Marina – Bagni NIK (4-5); Claudia – Federico (4-2); Stella Marina – Federico (3-4); Claudia – Tellina (9-4); Tellina – Federico (2-3); Stella Marina – Tellina (2-1); Tellina – Stella Marina (3-2); Claudia – Bagni NIK (5-3) nella finalissima under 15.

Tamanaco – Renos54 (2-6); Poker – Tamanaco (7-3); Renos54 – Poker (5-1); Oasi Roma – Poker (5-4); Tamanaco – Oasi Roma (1-6); Renos54 – Oasi Roma (4-5); Tamanaco – Poker (3-0); Oasi Roma – Renos54 (2-0) nella finalissima under 17.

Il premio miglior portiere è stato consegnato a: U11 – Andrea Capriotti (Chalet Rivabella); U13 – Riccardo Spinozzi (Chalet Brasil); U15 – Francesco Carfagna (Bagni Nik); U17 – Flavio Faconaro (Oasi Roma). Il premio miglior giocatore se lo sono aggiuficato: U11 – Alejo Garay (Chalet Claudia); U13 – Daniele Narcisi (Chalet Brasil); U15 – Simone Nannuzzi (Chalet Claudia).

Dopo l’emozione della tappa inaugurale a San Benedetto del Tronto, il Summer Tour Aics ora si sposterà in altre sei affascinanti località costiere: Ostia Lido, Genova, Letojanni, Terracina, Eboli e Anzio. L’organizzazione ringrazia i titolari degli chalet che hanno sostenuto la propria squadra, offrendo loro delle bellissime divise da gioco ad hoc per la manifestazione: Brasil, Rivabella, Angeli, Claudia, Tamanaco, Golden Beach e Miramare. Un ringraziamento va anche i partner locali Laplafercart, Mafram, Soltec e Jonathan Disco.