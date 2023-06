SAN BENEDETTIO DEL TRONTO – La Consigliera Aurora Bottiglieri stigmatizza un annuncio fatto dal Sindaco Antonio Spazzafumo ai suoi circa 2600 follower , sulla sua pagina ufficiale.

“Il 24 giugno, sulla pagina facebook del sindaco Spazzafumo, viene pubblicata la notizia della firma di un accordo di collaborazione tra enti coinvolti nella realizzazione del nuovo ospedale di San Benedetto, finalizzato alla rapida realizzazione dello stesso. – Commenta Aurora bottiglieri – Il sindaco però non spiega (e chi ha scritto il post sembra che non lo sappia) con quali enti si è firmato l’atto e cosa prevede la collaborazione.“

“Continuando a leggere il post, lo stesso sindaco ( o chi per lui )sostiene testualmente che «Da anni la nostra infrastruttura sanitaria è messa a dura prova» e ribadisce che «la salute è un diritto fondamentale di ognuno di noi”; bene.- Prosegue la Bottiglieri– Ma cosa ha fatto in questi 20 mesi che è al governo della città per la salute dei suoi concittadini? La risposta è semplice: nulla.”

L’ex presidente della commissione sanità, non le manda a dire, e incalza:

“Non è costruendo nuove mura che si difende la salute pubblica. Questa si difende protestando per le condizioni in cui vengono assistiti i nostri concittadini e rivendicando servizi finalmente adeguati. Il personale sanitario è allo stremo, difende quotidianamente la struttura e lavora duramente, ma senza nessun aiuto politico. Non ce l’ha dalla Regione, dato che siamo ancora senza un direttore regionale che arriverà nel periodo di massima criticità, e non ce l’ha dall’amministrazione, concentrata sul mero progetto urbanistico e disinteressata alla qualità reale dei servizi. Tutto mentre si avvicina il picco massimo di richiesta stagionale dovuto all’incremento turistico e senza che ci siano i tempi per intervenire in maniera efficace.”

Sicuramente a pesare sono le assenze del Sindaco, e la posizione “morbida” verso il piano socio-Sanitario Regionale, che ci vede fortemente penalizzati, per non “entrare in contrasto ” con Ascoli.

“Non ho letto né sentito nessuna protesta o presa di posizione politica da parte del sindaco per i servizi tolti o ridimensionati, come la chiusura della MURG del Pronto Soccorso. – è l’affondo della Bottiglieri – Nessuna protesta per le liste d’attesa interminabili. Nessuna protesta per gli screening di prevenzione non effettuati con regolarità. Nessuna protesta per l’impossibilità di avere un esame radiologico che costringe i cittadini a rivolgersi al privato, pagando di propria tasca ciò che il pubblico dovrebbe garantire. E Il dipartimento di prevenzione e Igiene Pubblica che fine farà?

I sindaci dell’ambito 21, di cui Spazzafumo è il sindaco capofila, sono stati interpellati o si continua a pensare che la costruzione del nuovo ospedale riguardi soltanto la città di San Benedetto?

L’ultima barzelletta, che purtroppo non fa ridere, è che l’amministrazione abbia deciso (come ha dichiarato Umberto Pasquali, presidente della commissione sanità sostenuto dalla maggioranza) che l’ospedale di San Benedetto sarà votato alla emergenza/urgenza e il programmato presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno; ma ai cittadini è stato spiegato che nel nuovo ospedale ci sarà solo il Pronto Soccorso, senza i reparti di appoggio? è stato chiarito che diventerà solo uno smistamento verso altri nosocomi?

Forse il sindaco riuscirà a far mettere la prima pietra del nuovo ospedale in una zona che presenta tante criticità, ma sarà un monumento vuoto al malgoverno di questa città”



Ospedale di primo livello di San Benedetto del Tronto“, nel post è anche scritto in grassetto. A questo tipo di denominazione devono però seguire i requisiti di legge, (DM 70/2015 Cd. Si continua a parlare di ““, nel post è anche scritto in grassetto. A questo tipo di denominazione devono però seguire i, (DM 70/2015 Cd. Decreto Balduzzi ) il nuovo presidio ospedaliero dovrà essere dotato delle seguenti specialità:

Medicina Interna

Chirurgia Generale

Anestesia e Rianimazione

Ortopedia e Traumatologia

Ostetricia e Ginecologia

Pediatria

Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.)

Neurologia

Psichiatria

Oncologia

Oculistica

Otorinolaringoiatria

Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono.

Devono essere presenti o disponibili in rete h. 24 i Servizi di Radiologia almeno con Tomografia assiale computerizzata (T.A.C.) ed Ecografia, Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale.

Devono essere dotati, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva” e di letti per la Terapia Subintensiva.

Il presidio inoltre dovrà avere almeno 500 posti letto (non la metà)

In mancanza di uno solo di questi requisiti, non si può parlare di primo livello.