MONTEPRANDONE – Proseguirà per tutta l’estate il corso gratuito di tennis riservato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni realizzato da U.S. Acli provinciale in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa si svolge presso l’impianto sportivo attiguo al parco pubblico “Il boschetto” in via Leopardi e rientra nelle attività del progetto “NET. Oltre le reti”, realizzato nel territorio nazionale da Csi e U.S. Acli e finanziato da Sport e Salute.

Il progettosi propone di contrastare l’abbandono scolastico e di favorire l’educazione al digitale, alle reti, anche come contrasto ad ogni forma di cyberbullismo, particolarmente delicata nella fascia di età dei destinatari del progetto.

E’ ancora possibile iscriversi all’iniziativa che si svolge ogni martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 fino al 14 settembre.

Le attrezzature sportive per realizzare il corso sono messe a disposizione dall’organizzazione.

Le lezioni, realizzate con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Monteprandone, sono tenute da maestri certificati.

Per partecipare al corso occorre preiscriversi chiamando il numero 3288944080