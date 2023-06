SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il convivio si è svolto presso il Club Nautico di San Benedetto del Tronto, luogo adatto per chi ha navigato “cum grano salis” il pericoloso oceano della vita.

I partecipanti sono gli ex alunni dell’ITC S. Antonio di Padova, anche conosciuto come “La scòle dei Frate”. Nel 1958 erano scolaretti di primo pelo e la maturità, non solo quella scolastica, era ancora lontana.

Di quell’immenso gruppo tutti hanno conseguito il titolo di Ragioneria che è “da anteporre, con orgoglio, al nome di battesimo“. La maturità, quella fatta di vita e prospettive, ha bussato alla loro porta trasformandoli in diversamente giovani di tutto rispetto. L’età, però, soprattutto per rispetto delle signore, non si dice e non si evince, nemmeno. I più curiosi possono prendere carta e penna e procedere con i conti.

Di seguito le foto a testimonanzia dell’evoluzione della storia di questo gruppo di “ragazzi”. Una foto è stata scattata proprio nel 1958 ad inizio anno scolatisco, con l’istituto aperto pochi anni prima, nel 1955. Un’altra foto è stata fatta in occasione del trentennale dalla nascita dell’istituto, nel 1985.

Poi la foto odierna, scattata dopo ben 60 anni dal diploma. I presenti sono citati di seguito, come in una vera e propria squadra di “ragionieri”. In alto, da sinistra verso destra. Gianpiero Mascitti, Fausto Giorgini, Fabrizio Piermarini, Nazzareno Perotti, Giovanni De Santis, l’intruso Battista di Matteo pur sempre ragioniere, Giuseppe Gregori, Luciano Cameli, Nando Mauloni con la sua consorte Laura, Gilda Guarnieri, Angela Santillo, Rosalba Virgili, Guido Ranalli. Seduti da sinistra a destra. Francesco Bruni, Maria Rita Scartozzi, Gabriella Perozzi, Anna Fioroni, la signora Annamaria coniuge di Ranalli, Nazzareno Fanesi, Edea Bordoni.

Provate, a confronto con le altre due foto, a giocare ad “indovina chi?”. Viaggiare indietro nel tempo è complicato, tuttavia imprescindibile. Lo sguardo al futuro ed il cuore diviso fra presente e passato.