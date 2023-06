CASTEL DI LAMA – Violenza stradale a Castel di Lama: due ciclisti avrebbero minacciato un automobilista, per poi lanciargli una bici addosso e scappare, poco prima dell’arrivo sul posto della Polizia. Riportiamo di seguito la testimonianza di una nostra lettrice:

«Il tutto si è svolto alle ore 10.50 circa di domenica 18 giugno 2023, nel tratto di Salaria all’interno di Castel di Lama, all’altezza del Tommy’s Caffè. Mentre stava sorpassando due ciclisti, un uomo ed una donna, mio fratello si è accorto che la donna gesticolava e imprecava e che l’uomo faceva lo stesso. Pensando di averli toccati, senza volerlo, si è fermato subito dopo il bar, ha accostato ed è rimasto dentro la macchina.

La donna lo ha raggiunto subito ed ha iniziato ad urlare contro di lui in lingua tedesca, poi è arrivato l’uomo (sulla cinquantina) e gli ha detto di stare zitto e di non rispondere, minacciandolo con frasi come “ti gonfio, sei una merda” e toccandolo in faccia, mentre gli impediva di uscire dalla macchina. Appena è riuscito a scendere, l’uomo gli è andato sotto la faccia e mio fratello ha chiamato la Polizia, nonostante glielo stesse impedendo con la mano. I due, dopo aver capito che stavano arrivando le forze dell’ordine, se ne volevano andare, ma l’operatore della Polizia ha invitato mio fratello a non farli scappare, perché volevano anche loro capire la situazione.

L’uomo, a questo punto, ha preso mio fratello per la maglietta, poi lo ha stretto sul collo ed è dovuto intervenire un altro ciclista. Dopo ciò, fanno per andarsene, ma mio fratello ribadisce che stavano arrivando le forze dell’ordine: a quel punto il ciclista ha preso la bici e gliel’ha lanciata contro con violenza. Di conseguenza, ha riportato una ferita alla mano e una lesione al tendine di Achille (4/5 punti).

La Polizia è arrivata poco dopo, quando tuttavia i due ciclisti erano già scappati».

I responsabili dell’aggressione non sono stati ancora rintracciati.