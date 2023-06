MARCHE – “In un intervista sul Corriere Adriatico di oggi, Saltamartini ne infila tra errori, imprecisioni e furbate una dietro l’altra, costringendomi di domenica a fare gli straordinari”. Queste sono state le prime parole del Dottor Claudio Maria Maffei, rimasto a bocca aperta, non certo per la meraviglia.

La prima questione è quella che dà il titolo all’articolo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe avviato una procedura d’infrazione nei confronti delle Marche per aver superato il tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni da privati. Le Marche, quindi, non si sarebbero potute rivolgere al privato per recuparare le prestazioni “perse” durante la pandemia per non incorrere in sanzioni. Questo risulta essere falso, per le conoscenze del dottor Maffei.

Non c’è alcuna procedura di infrazione in corso che ci costringe a spendere di meno nel rapporto con i privati. Soprattutto non c’era questo vincolo nel caso del fondo destinato a recuperare le prestazioni perse per la pandemia. Tanto è vero che, dall’analisi della Fondazione GIMBE, in media quasi il 30% del fondo speciale è stato usato dalle regioni per acquistare prestazioni dai privati. In ogni caso il privato accreditato nelle Marche pesa molto meno che nel resto della media delle regioni.

La seconda questione è relativa a quanto ha affermato l’assessore alla sanità circa l’impiego dei soldi del fondo per il recupero delle prestazioni perse. Ha, infatti, asserito che non sono stati buttati; sono stati usati per nobili scopi come l’acquisto di farmaci oncologici ad alto costo. Claudio Maria Maffei tuona e dice che questo è assolutamente sconcertante. Sono stati usati, in realtà, per recuperare eventuali buchi di bilancio.

La terza questione, si continua. Si è detto che, grazie al buon punteggio nell’erogazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), saremmo una Regione “benchmark” (quasi una regione modello). Ci spetterebbe, allora, un premio aggiuntivo in occasione del finanziamento del 2023. Il discorso, questa volta, è quasi vero. Abbiamo, difatti, un buon punteggio nella valutazione ministeriale e siamo Regione benchmark, ma non ci sono premi aggiuntivi. Il fondo aggiuntivo, o fondo premiale, è un riconoscimento dato alle regioni che ottengono un buon punteggio nell’erogazione dei LEA che sono molte. Nel caso delle Marche il premio è ancora legato alle buone performance regionali fino al 2021.

La quarta questione racconta del rapporto fra i marchigiani e la prevenzione. Saltamartini riconosce che i marchigiani non amano la prevenzione e per questo non partecipano agli screening dei tumori. Davanti a queste parole, il dottor Maffei teme di non riuscire a tener freddo il sangue. Il resoconto non è veritiero e non incontra logica alcuna, né il buon senso. In primo luogo gli inviti sono stati mandati solo all’83% delle persone cui andavano destinati e poi è responsabilità della sanità promuovere in forma attiva la partecipazione agli screening. Essere una delle regioni con una percentuale così bassa di adesioni ai solleciti (il 20%) dovrebbe far ragionare un assessore, quando altre regioni hanno avuto una risposta del 100%.

La quinta questione circa liste di attesa vergognosamente lunghe non è commentabile. L’assessore, infatti, non si è spiegato bene o non ha capito il problema perché fa riferimento a fogli appesi ai CUP per spiegare come, a suo avviso, dovrebbero funzionare le cose.

La sesta questione è la mobilità passiva. Le affermazioni di Saltamartini sono piene di sbagli ed imprecisioni. In base ai dati 2020 non è di 40 milioni di euro, ma molto di più: 125 milioni, mentre il saldo negativo tra attiva e passiva è di 25 milioni, visto che abbiamo 100 milioni di mobilità attiva. In realtà il saldo negativo è molto più alto di 25 milioni perché buona parte della mobilità attiva finisce nelle tasche del privato. Inoltre la mobilità passiva non è un costo che si recupera senza spendere. L’idea che si possa recuperare questo saldo contrasta con quello che sta avvenendo negli ospedali di punta delle Marche. Al Torrette, ad esempio, le due unità operative più attrattive in termini di mobilità attiva, la cardiochirurgia pediatrica e la pneumologia, sono in difficoltà.

Un ringraziamento va al dottor Claudio Maria Maffei per le sue contestualizzazioni e le sue risposte. Ha dimostrato ancora una volta di essere un grande esperto in materia di organizzazione sanitaria. Ancora di più, nel particolare contesto, ha dimostrato di essere fortemente coinvolto e preparato circa le criticità. Nella speranza che personalità come lui possano ovviare alla disattenzione ed al disinteresse di chi non vive a tutto tondo la realtà sanitaria marchigiana.