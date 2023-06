SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Palazzina Azzurra gremita di gente ha accolto e ospitato, sabato 24 giugno, gli scrittori finalisti del Premio Strega, che hanno presentato al pubblico i loro libri in lizza per il prestigioso premio letterario: Andrea Canobbio con “La traversata notturna” (La nave di Teseo), Romana Petri con “Rubare la notte” (Mondadori), Rosella Postorino con “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli), Loretta Santini, direttrice editoriale della casa editrice Elliot che ha pubblicato il libro “Come d’aria” della scrittrice Ada D’Adamo, da poco scomparsa all’età di 55 anni. Assente la finalista Maria Grazia Calandrone, che concorre con il romanzo “Dove non mi hai portata” (Einaudi). L’incontro, moderato da Roberto Carnero, è stato organizzato dall’associazione culturale I Luoghi della scrittura e dalla libreria Libri ed eventi con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale. Hanno partecipato all’evento anche i ragazzi della giuria del Premio Strega Giovani 2023 del liceo scientifico “B. Rosetti” e del liceo classico “G. Leopardi” di San Benedetto del Tronto, che hanno posto agli ospiti interessanti e stimolanti quesiti.

“Ho sempre voluto scrivere una storia famigliare – ha esordito Andrea Canobbio. “Sono rimasto affascinato dal periodo in cui i miei genitori erano innamorati e manifestavano quella gioia di vivere, di cui sono venuto a conoscenza leggendo le loro lettere. Il lavoro è stato lungo e doloroso, ci ho messo otto anni per scrivere questo libro, ma sono contento di averlo fatto“.

Il libro di Romana Petri narra le vicende che hanno segnato la vita dello scrittore e aviatore Antoine de Saint-Exupéry, meglio noto come l’autore di “Il piccolo principe“. Come lei stessa ha spiegato:” E’ un romanzo, non una biografia, quindi c’è molto di mio, perché romanzo significa invenzione. Ho riletto tutta l’opera di Saint-Exupéry e ho sentito una vicinanza a lui, una consonanza di abitudini, di modi di pensare e di idee. Ho, inoltre, ricostruito le lettere che si scambiava con la madre con cui aveva un rapporto molto forte e queste lettere sono una sorta di sua psicanalisi. Antoine de Saint-Exupéry – ha anche aggiunto – è stato uno scrittore e aviatore di grande successo, ma era anche un eterno bambino“.

“Mi limitavo ad amare te” di Rosella Postorino è un libro che parla della guerra in Bosnia e di vari bambini portati in Italia per essere salvati ma che, allo stesso tempo, hanno perso le loro origini, la loro lingua, la loro cultura; è, quindi, un libro su un trauma e sulla brutalità della guerra che colpisce i più deboli. ” Il tema centrale di questo libro è il male e la sua complessità -ha affermato l’autrice. “L’idea mi è venuta quando ho letto un articolo su dei bambini bosniaci venuti in Italia che hanno perso le loro relazioni primarie originali senza più recuperarle e questa vicenda mi ha fatto riflettere sul fatto che spesso anche gesti buoni possono avere effetti collaterali negativi. Anche questo, un po’ come tutti, è un romanzo storico perché è la testimonianza di un’epoca“.