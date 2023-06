SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal pomeriggio di venerdì 23 giugno, alla beach arena di San Benedetto del Tronto, ha preso avvio il Trofeo degli Chalet, con la prima giornata. Sabato 24 giugno la seconda e conclusiva giornata, con sfide fino a sera inoltrata, fra le squadre che si sono distinte nella prima fase.

I ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, hanno partecipato numerosi e con grande entusiasmo. Il motto che guida gli incontri è “vincere non è l’unica cosa che conta“. Maggiormente rilevanti sono, infatti, l’esperienza e la condivisione.

Ecco di seguito, nel dettaglio, i risultati delle sfide di venerdì 23 giugno. Per l’under 11: Chalet Miramare-Chalet degli Angeli (3:8); Chalet Rivabella-Chalet Golden Beach (5:1). Per l’under 13: Chalet Brasil-Chalet Club 23 (5:4); Bagni Gino-Chalet La Siesta (6:3); Chalet Pagoda-Piccolo Lido (4:0); Bagni Gino-Bagni Andrea (2:5); Chalet Brasil-Chalet Pagoda (1:5); Chalet Pagoda-Bagni Gino (5:1).

Per l’under 15: Chalet Claudia-Chalet Stella Marina (8:3); Bagni Nik-Chalet Tellina (5:3); Chalet Federico-Bagni Nik (1:6). Per l’under 17: Chalet Renos 54-Chalet Poker (5:1).