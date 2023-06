SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è spento a Mar del Plata il grande imprenditore sambenedettese Federico Contessi. Aveva 91 anni.

In Argentina ha dato vita a straordinarie opere che l’hanno portato ad essere riconosciuto come imprenditore affermato e stimato. Tutta la redazione esprime le più sincere condoglianze alla famiglia, che ha portato in alto il nome della nostra città nel mondo.

Esattamente un anno fa abbiamo avuto l’occasione di intervistare la figlia Alejandra a Punto. E a capo.