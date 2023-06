CENTOBUCHI – Altro colpo dell’Atletico Centobuchi: a sostituire Alessandro Beni tra i pali sarà Alessio Camaioni. Il nuovo estremo difensore arriva dalla Palmense ed è già stato allenato da mister Salvatore Fusco all’Atletico Azzurra Colli.

Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere classe 1991 Alessio Camaioni.

L’estremo difensore arriva dalla Palmense, dove ha giocato le ultime due stagioni. Per lui è un ritorno in biancazzurro dopo aver vestito la nostra maglia alle giovanili ed aver esordito in Serie D.

Nelle esperienze passate ha indossato anche la divisa dell’Atletico Azzurra Colli dove per un anno è stato allenato da mister Salvatore Fusco.

“Sono contento di essere qui e ho sempre visto questa società come una grande famiglia – sono le prime parole del nuovo portiere Alessio Camaioni. – Qui c’è stata una crescita graduale e il progetto è ambizioso. Conosco bene il mister, mi ha allenato per un anno e lo ringrazio perché mi ha voluto fortemente qui. Da questa stagione mi aspetto di poter fare un gran campionato con i miei nuovi compagni, abbiamo uno staff molto preparato e dobbiamo unire tutte le componenti per poter fare bene”.