CUPRA MARITTIMA – Il Consiglio Comunale di Cupra Marittima si è riunito nella serata di ieri, venerdì 23 giugno, per mettere al vaglio i 7 punti all’ordine del giorno. Presenti il Sindaco, Alessio Piersimoni, e i consiglieri Luciani, Spina, Brutti, Imberti, Sacchini, Cannella, Lelli e Pomili.

Il programma del Consiglio ha previsto come prima istanza la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Si è proceduto poi con la variazione al bilancio di previsione: in entrata, si segnalano un contributo di oltre 40mila euro per quanto riguarda il Sociale (centri diurni e assistenza domiciliare, nonni civici), un contributo regionale di 40mila euro per il progetto di promozione turistica, più di 7mila euro di sponsor, un aumento dei fondi per gli assistenti al trasporto scuolabus e per la navetta del Paese Alto.

Il punto successivo all’ordine del giorno riguardava l’applicazione della quota accantonata dell’avanzo di Amministrazione per l’anno 2022. La cifra per l’accantonamento relativo ai fondi per i rinnovi contrattuali è di circa 20mila euro.

Il Primo Cittadino ha introdotto in seguito la variazione al bilancio di previsione 2023-25. La cifra destinata alle opere è di oltre 371mila euro, e verrà utilizzata per la sicurezza stradale e per la viabilità (sicurezza dei pedoni, asfalti, marciapiedi): “Siamo felici di poter investire questo fondo per la tutela dei cittadini” – commenta il Sindaco Piersimoni.

Si procede poi all’approvazione dello schema di convenzione inerente i rapporti con la Stazione Unica Appaltante delle Marche (SUAM), per lo svolgimento delle procedure di gara in concessione. La Regione Marche ha redatto un regolamento specifico per quanto riguarda le gare in concessione. Si tratta di una convenzione che rappresenta dei costi per l’Ente, in quanto gli oneri a carico degli enti aderenti – come disciplinato dalla stessa convenzione – non implicano un costo ulteriore, in quanto previsti dai quadri economici dei progetti di concessione. Convenzione e successiva sottoscrizione non comportano oneri immediati o diretti a carico del bilancio.

La seduta prosegue con l’approvazione del regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo delle aree adibite a orti sociali. In seguito alle modifiche effettuate, si potrà fare richiesta se si ha un appezzamento di terreno di dimensioni non superiori a 100 metri quadrati. La stessa richiesta non andrà fatta all’assessore ma all’ufficio.

Infine, si procede con l’approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l’Autorità Territoriale d’ambito ATA dell’ATO 5 Ascoli Piceno e i 33 Comuni dell’ATO 5, concernente la disciplina del conferimento e trattamento dei rifiuti all’impianto di Relluce, e al successivo smaltimento nella discarica. La nuova delibera riguarda il trattamento dei rifiuti indifferenziati: il servizio viene ora pagato direttamente all’ATA, e al gestore spetta soltanto il canone di servizio, al fine di una maggiore chiarezza nella contabilità. Le modifiche sono operative dal 1 giugno.

In conclusione, il Sindaco Piersimoni ricorda che domani, domenica 25 giugno, il Lungomare Nord sarà teatro a partire dalle 18.30 della seconda edizione di “Concolando – Festa della Concola Cuprense”, con ospite d’eccezione il conduttore Rai Massimiliano Ossini. Il Primo Cittadino ricorda inoltre alla cittadinanza che sono state confermate tutte le Bandiere (Blu, Gialla, Lilla e Verde), riconoscimenti di cui il Comune si potrà fregiare anche nel 2023.