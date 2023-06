GROTTAMMARE – Un incidente terribile, due vite spezzate: questo è il bilancio della tragedia consumatasi intorno alle 5 di questa mattina, al confine tra i territori comunale di San Benedetto e di Grottammare. Un’utilitaria, con a bordo tre persone, si sarebbe schiantata contro un mezzo pesante in sosta: la dinamica è attualmente sotto la lente della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio. Le vittime, due donne, erano in auto con un uomo che attualmente verserebbe in gravi condizioni. Sul posto, allertata dai soccorritori, è intervenuta l’eliambulanza. Si tratta dell’ennesimo schianto verificatosi nel tratto autostradale Piceno, da tempo al centro del dibattito pubblico.