GROTTAMMARE – Il Grottammare Calcio comunica ufficialmente 8 giocatori per la stagione 2023-2024: in difesa rimangono Gibbs, Ferrari e Camela, a centrocampo Traini, Franchi e Medori, in attacco Ottaviani e Pomili.

Di seguito il comunicato del club.

“La S.S.D. Grottammare Calcio riparte da 8 conferme per la stagione 2023/24. Il primo tassello non poteva che essere il veterano Davide Traini, che disputerà la tredicesima stagione con la maglia biancoceleste.

Nel reparto difensivo, mister Poggi potrà contare sull’esperienza di Dion Gibbs e Stefano Ferrari e sul talento di Teo Camela, che nel finale della scorsa stagione ha esordito in Prima Squadra guadagnandosi la maglia da titolare.

A centrocampo ecco la conferma di Simone Franchi, grottammarese doc e più che mai determinato a riscattare la delusione della doppia retrocessione. Un altro tassello importante è la conferma di Alessandro Medori.

In attacco, il Grottammare ripartirà da due giovani promesse: Antonio Ottaviani ha fatto il suo esordio nella scorsa stagione, riuscendo a siglare il primo gol tra “i grandi” in quel di Matelica; Davide Pomili ha messo in mostra giocate importanti, tra gol e assist, e punta a migliorarsi nell’imminente avventura in Prima Categoria”.