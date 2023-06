“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica che il portiere classe 1992 Alessandro Beni e il centrocampista classe 1989 Raffaele Tedeschi, entrambi arrivati nella stagione 2020-2021, non faranno più parte della rosa.

La società intende ringraziare i due calciatori per la professionalità, la dedizione, l’impegno profuso e per gli obiettivi raggiunti in questi anni dove entrambi si sono ritagliati uno spazio da protagonisti.