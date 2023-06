SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente in via Ferri, in pieno centro cittadino, nei pressi delle scuole medie: coinvolti uno scooter e una monovolume.

Lo scooter stava sorpassando l’auto, mentre questa stava girando senza aver inserito la freccia: la vettura ha fatto cadere il motociclo. Non si registrano feriti né particolari disagi al traffico veicolare.