SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come nel 2022, anche quest’anno si ricorre ad un’ordinanza estiva per la tutela della quiete pubblica, della salute, dell’ambiente e del patrimonio. Il sindaco Antonio Spazzafumo ha già messo la sua firma. Il periodo di validità ed osservanza va dal 24 giugno al 1 ottobre 2023.

Nel provvedimento si cita la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato che esiste una responsabilità per la pubblica amministrazione che non adotta tutti gli accorgimenti idonei a controllare il rispetto dei limiti di emissioni rumorose. Lo stesso vale per i comportamenti scorretti negli spazi pubblici.

Nel dettaglio la musica potrà restare accesa fino alle 2 di notte dal venerdì alla domenica; fino a mezzanotte dal lunedì al giovedì. Inoltre tutti i locali adibiti, a qualsiasi titolo, alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande dovranno chiudere entro le 3 del mattino. Entro le 5.15 dovranno, invece, chiudere quelli in possesso della licenza per pubblico spettacolo.

Per quanto riguarda la consumazione degli alcolici, è vietata la vendita per asporto dalle 21 alle 6. Parimenti è vietato vendere, per asporto, bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine, metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere. Resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne date in concessione purché esclusivamente con servizio al tavolo. Per i consumatori, in particolare, è vietato il consumo di alcolici nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, dalle 24 alle 6.

Per la violazione di queste disposizioni la Giunta Comunale ha stabilito che la sanzione sia elevata a 300 euro, rispetto agli ordinari 50 previsti dalla legge. I gestori, inoltre, hanno l’obbligo di vigilare sul rispetto di queste prescrizioni, di delimitare l’area di loro pertinenza e di sensibilizzare al buon senso civico.