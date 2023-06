SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Greta Bajrami e Matteo Olivieri, alunni del Liceo Scientifico Rosetti, vincono il premio letterario “Le nuove generazioni ripensano il mondo del 2030”, per la sezione Scuola Secondaria di secondo grado. Il loro racconto si intitola “La scatola di latta”.

Il nuovo successo dell’istituto sambenedettese è stato comunicato dall’associazione organizzatrice del concorso, Terre Resistenti di Senigallia. Ecco come ha motivato il riconoscimento dato: «con un linguaggio evocativo, e grazie a opportuni riferimenti letterari, gli autori riescono, con il loro racconto, di cui si apprezza anche l’originalità, a veicolare un messaggio forte, coerente con gli obiettivi del concorso».

Gli studenti hanno, infatti, rielaborato in modo eccellente gli spunti del bando. Il quale prevedeva di comporre in gruppo, composto al massimo da quattro persone e caratterizzato da parità di genere, un testo che avesse come punto di riferimento l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lasciandosi ispirare da uno dei 17 obiettivi.

Greta e Matteo hanno realizzato il loro racconto all’interno del Laboratorio di scrittura creativa, tenuto dalla professoressa Adelia Micozzi. Con loro hanno partecipato al concorso anche gli studenti Agrebi Adam (3D), Arragoni Giorgio (4C), Pignotti Arianna (3E) con il racconto “Inshallah”, su un tema delicato affrontato con perizia e cura documentaria.

Tutti i ragazzi partecipanti hanno operato scelte tra libri di vari argomenti, che abbracciano diverse epoche e diverse discipline. Vari incontri propedeutici sono stati dedicati all’analisi del bando e all’approfondimento delle tematiche proposte. Non è stata trascurata la riflessione sul metodo di lavoro di gruppo e sulla documentazione che è a monte di ogni lavoro di scrittura, anche creativa. I gruppi sono stati costruiti sulla base delle indicazioni degli studenti.

Nel complimentarsi con Greta e Matteo e tutto il gruppo del Laboratorio di scrittura, la Dirigente Scolastica, Stefania Marini, ha sottolineato la sensibilità degli studenti sulla tematica, lo sforzo creativo e l’impegno a tutto tondo, nonostante la concomitante fase terminale dell’anno scolastico. Si tratta di un riconoscimento prezioso condiviso con tutta la comunità del Rosetti.

L’associazione Terre Resistenti, nata nel 2019 con lo scopo, tra gli altri, di sostenere i territori colpiti dal sisma del 2016 ed impegnata nell’organizzazione di attività che promuovano la sostenibilità ambientale, ha comunicato i dettagli per la premiazione. Si svolgerà a settembre nel corso di una cerimonia a conclusione di un evento pubblico sul tema dell’Agenda 2030, in cui i gruppi vincitori presenteranno i propri elaborati. A seguire, interverranno alcuni componenti della giuria ed esperti nel settore ambientale ed energetico.