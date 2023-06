GROTTAMMARE – Ecco le ultime notizie con rispetto alla firma lasciata dal fumettista Michael Rocchetti (qui il nostro articolo precedente) sul nuovo lungomare di Grottammare. La vignetta è stata realizzata su una cabina dell’Enel e questo non è consentito. Non è stata, infatti, avanzata nessuna richiesta di autorizzazione ed, in ogni caso, richieste di questo tipo non vengono accolte.

L’Enel chiede cortesemente al Comune di Grottammare di ovviare a quanto accaduto. L’illustrazione ha ormai la vita scandita. Ci dispiace per Maicol & Mirco, nella speranza che potrà far sentire la sua voce in altro modo. Il monito va diffuso proprio per scoraggiare terzi a replicare il gesto, evitando di creare un precedente.