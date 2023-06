SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra tragedia in Riviera.

Malore in spiaggia per una turista 87enne, che è deceduta poco dopo le 13 di oggi, 22 giugno. La donna, originaria della Repubblica Ceca, si è accasciata al suolo mentre era in acqua, nei pressi della concessione 71 (quartiere Ragnola). Nulla da fare per i soccorritori, allertati dal bagnino di salvataggio: sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, senza però riuscire a rianimare l’anziana.