Il settore immobiliare è un mercato dove si possono fare degli ottimi affari, ed è un riparo certo per i propri risparmi, soprattutto in questo periodo in cui l’inflazione fa sentire tutto il suo peso.

Gli investimenti immobiliari vanno pensati come parte di un patrimonio finanziario, perché è una attività dove si usa il proprio capitale per acquistare un bene immobile, pensando che in un periodo a lungo termine porterà un beneficio, rivendendolo o affittandolo, ottenendo un profitto.

Mettere un investimento immobiliare a reddito è un’ottima strategia, ed è importante farsi guidare da obiettivi chiari e ben definiti nel tempo. Le case non sono tutte uguali, è importante pensare bene non solo la tipologia dell’immobile da acquistare ma bisogna fare attenzione anche alla qualità e alla zona in cui si trova. Per questo, conviene affidarsi ai consigli di un agente immobiliare, professionista nel settore, che conosce bene sia il mercato che il territorio, e ti indirizza verso la giusta scelta.

In genere dopo l’acquisto della prima casa, si pensa subito a una casetta al mare o in montagna, cioè ad una seconda proprietà destinata al relax e al divertimento familiare, che si traduce in un patrimonio immobiliare, convertendosi in una fonte di reddito e di benessere.

Secondo l’Immobiliare Magia negli ultimi mesi si nota un aumento della richiesta d’acquisto sugli immobili per investimento, destinati ad uso short rent, riferito alla località turistica del Piceno pronti ad accogliere turisti per tutte le stagioni.

