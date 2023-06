SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 25 giugno, alle ore 16, segnate in agenda il luogo d’incontro del giardino di On the Road Società Cooperativa Sociale, in Contrada San Giovanni, 2 a San Benedetto del Tronto. Per una domenica diversa e sollecitante, ecco il Laboratorio Queer di Teatro dell’Oppressa con Chiara Laurenzi ed il Talk di Associazione Afrodite.

Il Teatro dell’Oppressa è un metodo teatrale che mira a creare una coscienza collettiva su temi sociali, decostruendo stereotipi. Il tutto orientato alla consapevolezza dei privilegi ed all’attivazione di processi di emancipazione da dinamiche discriminatorie ed interiorizzate. Si prospetta un’esperienza assolutamente catartica.

Al termine del laboratorio ci sarà anche un aperitivo. Non perdete l’occasione perché i posti sono limitati. È possibile iscriversi sul form online di centropride.

Per tutte le informazioni, l’e-mail di riferimento è: l.gaspari@ontheroad.coop .