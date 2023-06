PORTO SANT’ELPIDIO – Rapina in un B&B, giovane denunciato dalla Squadra Mobile. Segue la nota della Questura:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che la Squadra Mobile fermana, a seguito di articolate indagini, è riuscita a dare un nome ed un volto al soggetto che, in data 12 giugno 2023, ha perpetrato una rapina all’interno di un B&B della cittadina rivierasca, ai danni di una giovane donna italiana.

L’uomo infatti, nella nottata del 12.06 u.s., dopo essere riuscito a far accesso all’interno della struttura ricettiva, sfondando a calci la porta d’ingresso, aggrediva fisicamente la donna la quale veniva derubata dei suoi effetti personali tra cui un telefono cellulare e del denaro contante. La vittima, a seguito dell’aggressione, riportava lesioni al setto nasale e ad un polso guaribili in dieci giorni. L’immediata attività della Squadra Mobile, basata sulla minuziosa disamina delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati e sulla raccolta di testimonianze utili, ha permesso di intraprendere, già dopo poche ore dall’evento, la giusta pista investigativa.

All’esito di favorevoli riscontri, è stato possibile identificare l’uomo, un trentenne, nordafricano, regolare sul territorio nazionale, residente nel fermano, già conosciuto dalle forze dell’ordine e gravato da numerosi precedenti penali per analoghi reati. Il malvivente è stato denunciato dai poliziotti della Squadra Mobile in stato di libertà alla competente A.G. per il reato di rapina aggravata da lesioni».