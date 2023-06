SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’architetto Laura Cennini è la nuova Presidente del Lions Club San Benedetto del Tronto. La cerimonia del passaggio delle consegne si è svolta durante la charter organizzata al Ristorante “Da Federico” a San Benedetto del Tronto del Tronto.

“Il Lions Club di San Benedetto del Tronto – ha detto il Past President del Lions Club San Benedetto del Tronto, Mario Sfrappini, che nel suo discorso che ha ripercorso i tanti service realizzati durante il suo mandato – ha ereditato ottant’anni di storia lionistica della nostra città. Se da un lato l’onere di rappresentarli è stato per me fonte di rispettoso timore, dall’altro ho potuto disporre di una formidabile squadra, con una forte rappresentanza femminile, preludio di importanti successi: un grazie va all’ottimo Global Action Team, all’impeccabile segreteria, al sicuro gestore dei conti, a tutti gli officer, ai membri del consiglio e a tutti i soci che mi hanno sostenuto dimostrandomi la loro fiducia. Il nostro impegno, oggi come in futuro, dev’essere quello di “riconoscere l’altro”: così si rispetta lo spirito lionistico e crescono i nostri service”.

Alla cerimonia del passaggio delle consegne hanno partecipato numerose autorità lionistiche, tra cui il Governatore del Distretto Lions 108° Italy, Francesca Ramicone. Tra le autorità civili e militari, erano presenti il Vice Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto Antonio Capriotti, l’Assessore Barbara De Ascanis, il dirigente del Commissariato ddi Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto, Andrea Crucianelli e il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto Francesco Tessitore.

Nel ringraziare il Past President, il Governatore del Distretto Lions 108° e tutte le autorità ed i soci presenti, la nuova Presidente Laura Cennini ha ricordato che “nel motto lionistico “We Serve”, l’elemento di primaria importanza è il “noi”. Nel servire la comunità, un Lion non è mai solo, per questo auspico che anche quest’anno ci sia la massima partecipazione dei soci alle attività, ciascuno in relazione alle proprie competenze e attitudini. Ringrazio Mario Sfrappini per l’ottimo lavoro svolto, continuiamo a camminare tutti uniti, tutti insieme”.

Il nuovo organigramma del Consiglio Direttivo del Lions Club San Benedetto del Tronto 2023-2024 è dunque formato dalla Presidente Laura Cennini, Past President e Coordinatore LCIF Mario Sfrappini, Primo Vicepresidente Gianni Balloni, Secondo Vicepresidente e Segretario Fabio Varese, Tesoriere Romano Costantini, Presidente del Comitato Service GST Giorgio Ruffini, Presidente Comitato Soci GMT Vita Maria Laterza e Presidente Marketing e Comunicazione Roberto Valeri.

I consiglieri sono: Anna Mandolini, Alfonso Collalto, Enzo Caporossi, Giuseppe Milazzo e Vittorio Bellagamba. Il cerimoniere è Tiziano Palma. Revisori dei Conti: Francesco Splendiani, Attilio Cavezzi e Vincenzo Bernardini.

Durante la cerimonia, il Lions Club ha anche accolto un nuovo socio, l’ingegner Michele Cecconi.