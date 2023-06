GROTTAMMARE – Il nostro nuovo lungomare è un inno che sposa moderno e passato. Lo stile contemporaneo del viale ha incastonati antichi gioielli. Si tratta di due sculture originali di Pericle Fazzini e dei richiami sulle “panchine libro” ai grandi del passato.

Non più timida si lascia guardare un’illustrazione contemporanea, proseguendo verso Sud. La mano è quella di Michael Rocchetti, de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco. Le sue vignette sono irriverenti e, al tempo stesso, profondamente e spaventosamente umane. Oltre lo stile, il visage del tratto e delle vignette è assolutamente riconoscibile: nero su sfondo rosso. In questo contesto, in particolare, ha disegnato in rosso su sfondo bianco.

Ecco la vignetta che, in una delle più belle insenature che si apre sul mare, recita: “Giudicare il mondo usando se stessi come metro, è come misurare il mare in litri: sembra giusto, ma non lo è“.

Maicol & Mirco, fra tutti i suoi progetti e le sue opere, ha sempre trovato il tempo per Grottammare, dove attualmente risiede. È bello pensare che mentre disegna possa ispirarsi ad uno scorcio del vecchio incasato, ad un’estate andata o a chi anima le vie del centro.

Uno suo insegnamento prezioso per tutti gli aspiranti creativi è quello di andare alla ricerca di qualcosa che funzioni al meglio. Questo è possibile guardando non ad eventi straordinari, ma alla normalità. Le sue vignette sono, anche nel presente caso, un esempio di estrema semplicità ed immediatezza. Davanti a criticità di ogni tipo e deformazioni di default, quello che conta è riscoprirsi genuini, oltre la rabbia.

Un ringraziamento a Maicol & Mirco per la cura alla nostra cittadina e, più in generale, per il suo pregevole lavoro che a volte fa ridere fino alle lacrime; altre piangere fino alle risate.