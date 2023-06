CENTOBUCHI – Arriva il primo acquisto per l’Atletico Centobuchi: ecco dal Castel di Lama l’attaccante classe 1997 Davide Cialini.

Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante classe 1997 Davide Cialini. La punta arriva dal Castel Di Lama dove nelle ultime due stagioni è sempre andato in doppia cifra totalizzando 21 gol, di cui uno proprio nell’ultima stagione all’Atletico Centobuchi nella gara di ritorno terminata per 1-2.

Queste le prime parole del neoacquisto ex Santegidiese: “Vorrei ringraziare la società del Castel Di Lama e i miei ex compagni per avermi fatto crescere in questi quattro anni bellissimi.

Ho deciso di sposare questo progetto ambizioso perché la società, il direttore e il mister mi hanno convinto e c’è un gruppo molto unito.

C’ho pensato molto ed è stata una scelta difficile. Spero di aver fatto la scelta giusta ma sono sicuro che sia così. Non vedo l’ora di iniziare”.