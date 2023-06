SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La San Benedetto Calcio (questo il nome solo ufficioso per adesso) riparte da 5 giocatori dell’ex Porto d’Ascoli.

Battista, Buonavoglia, Pietropaolo, Evangelisti e (forse) Zoboletti. Per quest’ultimo il nodo da risolvere riguarda l’Ascoli che potrebbe riscattarlo.

Confermato in sostanza il pacchetto under dei 2003, che saranno importanti per le scelte di formazione di mister Lauro per la prossima stagione, dato che ne andrà schierato obbligatoriamente almeno uno a partita, insieme a due 2004 e un 2005. Sugli esterni si punta su Nazareno Battista e Kevin Buonavoglia (over da quest’anno).

Per quanto riguarda lo staff tecnico restano invece il preparatore atletico Paolo Amadio e l’allenatore dei portieri Francesco Terrani