SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci è arrivata una segnalazione da parte di una persona disabile al 100% fornita di regolare tagliando, che ha avuto la disavventura di andare in ospedale, trovare gli asppositi stalli occupati, e di aver smarrito il biglietto (non pubblichiamo il documento ed il tagliando,che ci sono stati inviati per chiari motivi di privacy)

“Avevo una visita programmata in ospedale. Non abito molto distante , ma faccio gran fatica a camminare, quindi ho bisogno di qualcuno che mi accompagni in automobile – ci fa sapere questa persona con difficoltà deambulatorie – e l’unica possibilità è usufruire del parcheggio a pagamento. Benchè avessi il regolare permesso, non abbiamo potuto usufruire dei parcheggi per disabili, ed abbiamo parcheggiato sotto, al primo piano. Usciti dalla visita, non abbiamo più ritrovato il biglietto, a nulla è servito tornare indietro e mio figlio è andato a chiedere gentilmente, all’uomo del botteghino di trovare una soluzione ragionevole, dato che comunque eravamo in possesso del permesso per disabili. L’uomo ha risposto molto sgarbatamente, che comunque per il bigluetto smarrito erano dovuti 30 Euro perchè c’era scritto sul cartello, aggiungendo poi: «io sono un dipendente, le regole non le faccio io». Propongo alla ditta che gestisce i parcheggi di dare una medaglia a questo signore così ligio alle regole, o meglio, di assumere gente che sappia gestire i rapporti con le persone. Comunque trovo immorale che una persona disabile paghi 30 euro per avere accesso ad un ospedale, i cui parcheggi sono in ostaggio di una ditta privata”



C’è da aggiungere che il parcheggio, gestito da privati, è a pagamento, 24 ore su 24, e al di fuori dell’orario di sportello non è possibile per un disabile usufruire dei parcheggi gratuiti, neanche se posteggia negli appositi stalli, perchè non c’è nessuno a controllare i permessi. Le regole dovrebbero essere dettate dal buon senso, soprattutto quando si tratta dei soggetti più fragili, perchè loro più di tutti hanno bisogno dell’ospedale. Una riflessione dovrebbero farla anche le istituzioni che hanno concesso ad un privato di gestire i parcheggi di una struttura pubblica, ivi compresi gli stalli per disabili.