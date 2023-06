SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione comunale, venerdì 23 giugno alle ore 21 al cinema teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, Michele Santoro va in scena con il suo recital “E tu che fai?“. Si tratta del suo monologo inedito contro la guerra e per un nuovo mondo.

Il giornalista, autore, conduttore televisivo asserisce: “la lotta per la pace è la nuova frontiera per salvare il mondo dalla catastrofe ecologica e per ridare dignità ad ogni essere umano”.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha sottolineato con orgoglio e gratitudine: “sarà proprio San Benedetto ad ospitare l’unica tappa della Regione dello spettacolo di Michele Santoro. Avere un giornalista così di rilievo nel panorama dell’informazione nazionale è una bella occasione di visibilità per la nostra città. Sarà anche garantita la diffusione in streaming”.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.